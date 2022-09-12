ULUTEK firmasına TÜBİTAK desteği

ULUTEK Teknopark firması Envora Ar-Ge Mühendislik, TÜBİTAK’ın 1507 Başlangıç Ar-Ge Destek Programı’ndan iki proje ile destek almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - 2020’de faaliyetlerine başlayan ULUTEK Teknopark firması Envora Ar-Ge Mühendislik, Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını sürdürürken TÜBİTAK onaylı projelerle çevreci çözümler üreterek dikkati çekiyor.

Sektörde 26 yıllık deneyiminin olduğunu belirten Enovar Ar-Ge Mühendislik firmasının kurucusu Prof. Dr. Taner Yonar, çevre teknolojileri konularında uzman olmam sebebiyle projelerimizi bu doğrultuda geliştirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "TÜBİTAK’ın 1507 Başlangıç Ar-Ge Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandığımız projelerimizde çevreyi önceliğimiz olarak belirledik. Bu projelerimiz; atık sularda kullanılabilecek yerli ve milli ultrasonik doppler debimetre sisteminin geliştirilmesi ve sıfır atık yaklaşımıyla manyetitin koagülant-flokülant olarak kullanıldığı kimyasal arıtma sisteminin geliştirilmesidir. Bu sayede çevre duyarlılığı ile üretimi-arıtmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bursa ya da Türkiye’nin değil, dünyanın önceliği çevre olmalı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

DETERJANSIZ ÇAMAŞIR MAKİNESİ PATENTİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini de belirten Yonar, “Aynı anda iki silahı kullanma imkânı veren kamera destekli ve ekran kontrollü nişangah sisteminin faydalı model belgesi elimizde bulunuyor. Bunun yanında deterjan kullanılmadan çalışan çamaşır makinesi patenti de firmamızda bulunuyor. Envora Ar-Ge Mühendislik olarak, uluslararası gıda, tekstil, makine, kimya vb. üretim fabrikalarının da bulunduğu birçok firmanın doğayı koruma ve sıfır atık yaklaşımına sahip bakış açısı ile atıksu arıtma tesislerinin tasarımları yapmakta ve geri kazanım sistemleri kurulum projelerini yürütüyoruz. Ayrıca membran elektrokimyasal ünite, elektrokimyasal ozon jeneratörü, elektrokimyasal ozon, istenilen boyutlarda anot, istenilen boyutlarda katot ve elektrokimyasal oksidasyon ünitelerinin üretimini sağlayarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.