ULUTEK firmasına 50 milyon TL değerleme yatırımı

ULUTEK Teknopark’ta tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren GÖRSENTAM, 50 milyon TL değerleme üzerinden önemli bir yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark bünyesinde kurulan ve yapay zekâ destekli teknolojisi ile tarım sektörüne yönelik çalışmalar yürüten GÖRSENTAM, ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan liderliğindeki yatırım turunda 50 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

50 milyon TL değerleme üzerinden alınan yatırımı değerlendiren GÖRSENTAM Kurucusu ve CEO'su Mert Demirel, alınan yatırımın çalışmaları ileri aşamalara taşıma açısından çok stratejik önemde olduğunu kaydederek, "Günümüzde akıllı tarım teknolojileri, hassas tarımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tarımsal tahmin ve uyarı sistemlerinin seri üretim aşamalarını tamamlayarak akıllı tarım pazarını daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kiralama modeli sunarak ürünlerini daha geniş bir kesim tarafından erişilebilir hale getirerek kullanılabilir bir maliyete düşürmeyi hedefliyoruz.” dedi. ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan da “Tarımda teknoloji kullanımı çok önemli. Tarım sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olması bizim bu alanda teknolojilerin geliştirilmesi ve globalleşmesi üzerine yoğunlaşmamızı sağlıyor. GÖRSENTAM'ın da bu alandaki çözümleriyle sektöre önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

İLK PATENTLİ ÜRÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Üretim geliştirme çalışmalarını tamamlayan ve ilk patentli ürününü başarıyla piyasaya süren GÖRSENTAM, istasyon arazisinden topladığı meteoroloji verileri ile feromon kamerasının görüntülerini işleyerek tarım şirketlerine kritik iç görüler sunuyor. Firmanın çalışmaları sayesinde çiftçilere tarım arazilerindeki atmosferik sıcaklık ve nemi takip etme, yağış miktarını analiz ederek sulama yöntemlerini optimize etme ve gelecekteki hava koşullarına göre ilaçlama ve gübreleme yapabilme imkânı sağlanıyor. Müşteri portföyünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da olduğu firma, tarım şirketlerinin maliyetlerini düşürmesinde önemli bir rol üstlenecek.