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ULUTEK firması endüstriyel yapay görme teknolojisi

EKONOMİ 09.11.2023, 14:15
ULUTEK firması endüstriyel yapay görme teknolojisi

Endüstriyel yapay görme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Event Gates, ULUTEK Teknopark’ın avantajları ile hizmet yelpazesini genişletti.BURSA (İGFA) -  ULUTEK Teknopark firmalarından Event Gates, tamamen endüstriyel ortamlardan toplanan verilerle oluşturulan yapay zeka modelleriyle iş emniyeti çözümlerinde dünya çapında endüstriyel yapay görme ürünleri tedarikçisi olma hedefine doğru ilerliyor.

Yapay zeka ile güvenlik çözümleri oluşturmak için yola çıktıklarını kaydeden Event Gates Kurucu Ortağı Funda Ergin, “Yapay zekamız, konvansiyonel makine emniyeti ürünleri ile çözülemeyen sorunlarını çözmemize imkan sağlıyor. Fabrikalarımızı tüm çalışanlar için güvenli hale getirmenin hepimizin görevi olduğuna her fırsatta dikkati çekiyoruz. Elimizdeki teknoloji ile sanayinin sorunlarına cevap verebildiğimizi gördük. Fabrikalarda geçirdiğimiz uzun Ar-Ge süreçlerinin sonunda Safety AI ve Quality AI ürünlerimizle öncü endüstriyel yapay görme şirketi haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. 10 yıl içinde, sanayide göz kontrolüne dayalı olarak yapılan bir çok işin yapay zeka ile gerçekleştirileceği vizyonu ile hareket etmekte olduklarını da belirten Ergin, “Dünya standartlarında endüstriyel yapay görme ürünleri tedarikçisi olmak hedefiyle çalışıyoruz. Müşterilerimizin bakım ve teknoloji ekiplerinin kurup devreye alabileceği ürünler geliştirmek ve maliyet avantajı ile hızla yaygınlaşmayı planlıyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için ürün geliştirme ekiplerimiz yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütürken diğer taraftan da standardizasyon çalışmalarında yer alarak yapay zekanın regülasyonuna katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

ULUTEK Teknopark’ta yer almanın avantajlarına da dikkati çeken Ergin, ULUTEK Teknopark’ta yer almak sayesinde hem müşterilerimize, hem de yetişmiş insan gücüne yakın olduklarını belirterek, "Türkiye sanayisinin büyük kısmına 3 saatlik karayolu mesafesindeyiz. Yeni yapılan köprü ve otoyollarla Bursa’nın merkezi konumu daha da ön plana çıkıyor. Diğer taraftan ULUTEK’in diğer sivil toplum ve kamu kuruluşları ile kurduğu iyi ilişkiler sayesinde birçok bağlantıya da kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Reel ekonominin içinde, sanayiyi tanıyan ve anlayan bir teknoparkta yer almak büyük avantaj" dedi.

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