ULUTEK firmaları pazarlama stratejilerine yoğunlaştı

ULUTEK Teknopark bünyesindeki firmaların gelişimini destekleyen eğitimlere yenisi ekledi. Firmalara, pazarlama stratejilerini nasıl oluşturmaları gerektiği konusunda eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Bissatek Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Bilişim Yönetim Sistemleri Uzmanı Bahadır Güngör, ULUTEK Teknopark firmalarına yönelik gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte ‘Teknoparklarda Pazarlama Stratejileri Oluşturma’ konusunda önemli bilgiler aktardı.

‘EN BÜYÜK RAKİBİMİZ YAPAY ZEKÂ’

Pazarlama ve satış kavramlarının karıştırılması halinde firmaların başarısız olabileceğini kaydeden Bissatek Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Bilişim Yönetim Sistemleri Uzmanı Bahadır Güngör, “Sürekli gelişen teknoloji ile pazarlama alanında en büyük rakibimiz artık yapay zekâdır. Günümüzde yapay zekâ destekli sistemleri kullanan firmalar, pazarlama stratejilerinde nokta atışı yapıyor ve satış hedeflerini de gerçeğe yakın gerçekleştiriyor. Yakın zamanda, kriz dönemlerinde ticaretin dijital platformlar üzerinden devam edebildiğini de gördük. Dolayısıyla bu noktada en çok iş düşen merkezler teknoparklardır. Bu bağlamda sunduğu önemli desteklerden dolayı ULUTEK’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘İŞLETMELER KENDİNİ SÜREKLİ GÜNCELLEMELİ’

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte analiz, planlama, inovatif düşünme ve strateji geliştirme konularının önemine de değinen Güngör, “İşletmeler, öncelikle bu konularda kendilerini sürekli zinde ve güncel tutmalı. Eğer bu konularda kendinizi yetersiz ya da kapsam daralmasında görüyorsanız ilk etapta bulunduğunuz teknopark yönetiminin yönlendireceği danışmanlık hizmetleri ile çalışabilirsiniz. Teknoparkların yönlendirmeleri bu anlamda iyi değerlendirilmeli.” ifadelerini kullandı.