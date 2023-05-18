Uluslararası sektör Eylül'de SIGN İstanbul'a odaklandı

Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörlerinin bölgesindeki en büyük fuarı SIGN İstanbul, 21-24 Eylül tarihlerindeki 24. buluşma için geri sayıma başladı.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık tarafından bu yıl “Shine Your Sign” sloganıyla gerçekleştirilen SIGN İstanbul 2023’e yurt içi ve yurt dışından 300 firma katılacak.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı firmaları gibi, sektör profesyonellerinin de yoğun ilgi gösterdiği Tüyap Beylikdüzü’ndeki 24. buluşmayı, dünyanın dört bir tarafından 24 bin ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.

Sergilenen ürün çeşitliliğiyle sektörünün dünya genelindeki en önemli ticaret buluşmalarından birisi olan Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 21-24 Eylül tarihlerindeki 24. organizasyonda yine en yeni ürün, makine, ekipman, malzeme ve teknolojilere ev sahipliği yapacak.

Fuarda; Dijital baskı makineleri, tekstil baskı makineleri, transfer baskı ve serigrafi makineleri, lazer makineleri, CNC router ve frezeler, reklam & baskı malzemeleri, boyalar, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, görsel iletişim ve sergileme ürünleri ile 3D baskı sistemleri ve çok daha fazlası bir arada sergilenecek.

Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı Promogift İstanbul, SIGN İstanbul ile aynı tarihlerde gerçekleşecek

Tarsus Fuarcılık ile Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği’nin (PROMASİAD) işbirliğinde bu yıl ilk kez ayrı bir fuar statüsünde kapılarını açmaya hazırlanan Promogift İstanbul, SIGN İstanbul ile birlikte aynı tarihlerde ziyaretçilerini ağırlayacak. Kurumsal tanıtım ve reklam ürünlerinin baskısını gerçekleştiren yeni nesil teknolojiler SIGN İstanbul’da sergilenirken, Promogift İstanbul’u gezen ziyaretçiler, endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin promosyon ürünlerine nasıl yansıdığını uygulamalı olarak yerinde görme fırsatı bulacak. Her iki organizasyonun birbirine sağlayacağı sinerji sayesinde, SIGN İstanbul ve Promogift İstanbul katılımcıları ve ziyaretçileri, bir fuardan çok daha fazlasını bulacak.