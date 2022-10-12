Uluslararası Kuru Tarım Sempozyumu Eskişehir’de

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Gıda Etiği Derneği (TARGET) işbirliğiyle "Kuru Tarım, Yeniden!” başlıklı Uluslararası Sempozyum 19-20 Ekim tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleşecek. Sempozyum, ülkemizden ve yurtdışından bilim insanları, araştırmacılar ve uygulayıcılar ile tarım paydaşlarını bir araya getirecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kuraklık ve iklim krizinin geleceğimizi tehdit eden en büyük problemlerden biri haline geldiği günümüzde, değeri ve önemi her geçen gün artan kuru tarımın yeniden sahiplenilmesi gereğini vurgulamak amacıyla, Eskişehir önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Gıda Etiği Derneği (TARGET) işbirliğiyle 19-20 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek, "Kuru Tarım, Yeniden!” başlıklı Uluslararası Sempozyum ülkemizden ve yurtdışından bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ile tarım paydaşlarını bir araya getirecek.

Sempozyumun Eskişehir ve ülkemiz için önemine dikkat çekerek üreticiler başta olmak üzere tüm tarım paydaşlarını davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Günümüzün en büyük tehlikelerinden biri olan kuraklığa karşı çiftçimize kuru tarımı anlatabilmek için Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) paydaşlığında uluslararası boyutta önemli bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Yüz ölçümünün neredeyse yarısı kurak arazilerden oluşan ülkemizde, Eskişehir’den Türkiye’ye ‘Kuru Tarım Yeniden!’ diye seslenmek istiyoruz. Ülkemizden ve yurtdışından değerli bilim insanları, araştırmacılar ve uygulayıcıların katkı sağlayacağı bu önemli sempozyuma, başta köyünü, kasabasını terk edip kent merkezinde asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmiş çiftçilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimizi davet ediyoruz. Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak ve ülkemizi üreterek bu zor günlerden kurtarmak için gelin hep birlikte mücadele edelim.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) 19 Ekim Çarşamba günü 09.00’da başlayacak sempozyumun açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ ve iş insanı İnan Kıraç yapacak.

Açılış konuşmaları sonrası gün boyu devam edecek sempozyumun ilk gününde; Tarım ve Gıda Etiği Derneği TARGET Genel Sekreteri Prof. Dr. N. Yasemin Yalım, Hollanda Wageningen Üniversitesi Felsefe Grubu Prof. Dr. Bart Gremmen, Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Doç. Dr. Nedret Durutan Okan, Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Altay, Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) Türkiye Ofisi Dr. Mesut Keser, Karabük Orman Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atalay, Çukurova Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kapur, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Akça, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethiye Özberk, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, DÜÇ-TİGEM Bitkisel Üretim Daire Başkanı (emekli) Fahri Harmanşah, Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Karagöz, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yarı Kurak Alanların Ekolojisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay konuşma yapacaklar. İlk gün saat 17.45’te tamamlanacak.

Sempozyumun ikinci günü olan 20 Ekim Perşembe günü ise Tarım ve Gıda Etiği Derneği TARGET İkinci Başkanı Petek Ataman, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Doç. Dr. Nedret Durutan Okan, Ziraat Mühendisi, FAS Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) Dr. Mina Devkota Wastı, Almanya Küresel Buğday Programı Direktörü, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi Dr. Hans-Joachim Braun, Harran Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özberk, BM FAO Türkiye Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi, Ulusal Proje Koordinatörü Nihan Yenilmez Arpa, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Tarım ve Gıda Etiği Derneği TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Erdem Denk sempozyumda görüşlerini paylaşacak.

Sempozyum, “Uygarlığın Adımları” adlı film gösterimi sonrası 17.30’daki plaket töreni ile tamamlanacak.