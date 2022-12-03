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Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'na geri sayım

EKONOMİ 03.12.2022, 12:49
Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'na geri sayım

Çocuk nüfus oranı son araştırmalara göre dünyada yüzde 30, Türkiye’de ise yüzde 26 oranında seyrediyor. Bu oranlar önemli bir pazarı da beraberinde getiriyor, öyle ki sektörün 2023 yılında dünyada toplam 200 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Bugünlerde sektör temsilcileriyse, 7 -10 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek “40. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı”nda buluşmaya hazırlanıyor.

 Her yıl 1 milyonu aşkın yeni doğumun olduğu Türkiye, anne-bebek ve çocuk ürünleri sektöründe dünyada hem alıcı hem de çok önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Bu kapsamda küresel ölçekte lider anne, bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan CBME Türkiye - Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, 40. kez İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.  7-10 Aralık 2022 tarihleri arasında 42 bin metrekarelik fuar alanında 1.100’den fazla markanın katılım göstereceği fuar, 65 binin üzerinde yeni sezon modeline de ev sahipliği yapacak.

Dünyanın öncü fuar organizatörü Informa Markets tarafından düzenlenen CBME Türkiye’de araç gereç ve bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları başta olmak üzere, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak, hamile ürünleri firmalarıyla birlikte bebek ve çocuk sektörüne ait tüm diğer ürün grupları dört gün boyunca tek bir çatı altında buluşacak.  Balkanlardan Afrika’ya yayılan geniş bir coğrafyadan profesyonel alıcıları ağırlayacak fuar, 22 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi bir araya getirecek.  T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek özel alım heyeti programları ile de hedef ülkelerden nitelikli profesyonel alıcılar katılımcılarla buluşacak.

Çocuk Modasının Trendleri Açıklanacak

Fuar kapsamında dünyanın 1 numaralı trend öngörü firması WSGN tarafından iki özel seminer gerçekleştirilecek. 8 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da moda tasarım öğrencilerine özel olarak “Geleceğin Tasarımcılarına WGSN Semineri”, 14.00-15.30 saatleri arasındaysa yalnızca online kaydını tamamlamış ziyaretçilerin katılım sağlayabileceği ve “Sonbahar-Kış 23/24 Çocuk Modası Trendleri”nin anlatılacağı bir oturum gerçekleşecek. Önümüzdeki yılın modasına dair önemli ipuçlarının paylaşılacağı oturuma, gelecek vizyonu oluşturmasına yardımcı olacak tüyoları öğrenmek isteyen yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.   Semineri destekler şekilde fuar alanında yer alacak Trend Alanı’nda da yeni sezonun trend renklerini keşfetme imkânı sunulacak. 

Her Zamankinden Daha Dijital

Fuar bu yıl ziyaretçilerine ve katılımcılarına dijital olarak yeni olanaklar da sunuyor olacak. Yeni CBME Türkiye mobil uygulaması sayesinde hem katılımcılar hem ziyaretçiler; katılımcı listelerine, hol planlarına ve çok daha fazlasına telefonlarından erişebiliyor olacak. CBME Türkiye Connect Platformu ise katılımcı ve ziyaretçilerin birbirilerinin datalarını kayıt altına alıp fuar sonrasında da bu dataları görüntülemelerini mümkün kılacak. 

“İhracata Olumlu Katkılar Sağlamayı Hedefliyoruz”

Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “30 yılı aşkın süredir düzenlediğimiz fuarımızın kapılarını bu yıl 40’ıncı defa açıyoruz. Hem çok mutluyuz hem de büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Her yıl bir önceki fuarımızdan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz.  Bu yıl da sloganımızı “Büyük fuar, büyük ticaret” olarak belirledik. Ekonomik büyüme ve bilinçli ebeveynlerin her geçen gün artmasıyla birlikte Türkiye, bebek ve çocuk ürünleri sektörü için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Biz de Türkiye’nin, dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektördeki bu konumunu, gerçekleşecek uluslararası iş birlikleri ile daha da arttırmayı ve ihracatımıza olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Fuar aynı zamanda firmaların yeni pazarlara açılmasına da olanak sağlayacak” dedi.

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