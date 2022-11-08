Uluslararası gayrimenkul emlak sektörü Bodrum'da buluşacak

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum; 10 – 13 Kasım tarihleri arasında, Rusya, Kıbrıs ve Ortadoğu Ülkelerinden firmaların yer alacağı Bodrum Uluslararası Gayrimenkul İnşaat ve Emlak Fuarı'na ev sahipliği yapacak.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Neva Prestij Yapı'nın ana sponsorluğunda ve İdeal Fuar tarafından düzenlenen; Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki üretici, satıcı, alıcı ve tedarikçilerin ürün ve hizmetlerini buluşturacak olan 'Bodrum Uluslararası Gayrimenkul İnşaat ve Emlak Fuarı, 10 Kasım’da Heredot Kültür Merkezinde açılacak. Milyon dolarlık uluslararası yatırımcıları buluşturacak olan fuarda emlak, inşaat, inşaat projeleri ile inşaat sektörü tedarikçileri olmak üzere dört ana katılımcı kategorisi yer alacak.

Başta Rusya olmak üzere Kıbrıs ve Ortadoğu Ülkeleri'nden firmaların katılımcı olduğu fuar, Türk ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Körfez ülkeleri, Ortadoğu ve Rusya’dan gelen alıcı ve yatırımcıları yeni gelişmekte olan, inovasyon yaratan pazarlar için geniş çaplı ve en etkili gayrimenkul yatırım ve geliştirme fuarı olma özelliğini taşıyor.

İDEAL Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, daha önceleri Bodrum’da düzenledikleri fuarlarla kongre turizminin gelişmesine destek olduklarına dikkat çekerek, dünya yatırımcılarının gözünü Türkiye'ye çevirdiğini ve global anlamda ülkenin özellikle de Bodrum'un bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Karakaya, 4 gün sürecek etkinlikte yoğun bir katılım olduğunu belirterek, firmaların özel indirimleri olacağını kaydetti.