Uluslararası Cam Yılı ve camın mucizeleri anlatıldı

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, global cam sektörünün önde gelen temsilcilerini bu 37’ncisini gerçekleştirdiği Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nda bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - “Uluslararası Cam Yılı” teması ile 17-18 Kasım tarihlerinde İstanbul’da hibrit olarak düzenlenen konferansta, camın geleceği, sürdürülebilirlik için önemi ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu sonsuz gelişim fırsatları masaya yatırıldı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Dünya, pandeminin ardından ekonomik ve jeopolitik risklerin yanında doğaya yönelik risklere karşı da mücadelesini sürdürüyor.

Cam ise sürdürülebilirliği destekleyen üstün yönleriyle sadece geçmişin değil, geleceğin de en stratejik malzemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şişecam’da biz, camı sadece bir iş kolu olarak değil, aynı zamanda insanlığa hizmet için çok önemli bir araç olarak görüyoruz. 37 yıldır hayata geçirdiğimiz Şişecam Uluslararası Cam Konferansları ile camın üstün yeteneklerinin geliştirilmesinde rol oynayan çok önemli bir platform yaratmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise “Bugün hayatımızda cam olmasaydı medeniyetler ilerlememiş ve dünya estetikten yoksun olurdu. Cam ikâmesiz birçok yeteneğinin yanı sıra, yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler ve teknolojiler yaratmak için gelişmelere ve yeniliklere de açık çok özel bir malzeme. Bunun bilincinde olarak daha iyi bir gelecek için inovasyon kaslarımızı durmaksızın geliştirip gezegenin ve insanlığın yararına projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Cam Komisyonu’nun (ICG) eski Başkanı William Turner’ın adını taşıyan panelde ise cam biliminin gelişimine uzun yıllar hizmet ederek uluslararası başarılara imza atan üç kadın mühendis; Alev Yaraman, Hande Sesigür ve Gülçin Albayrak bir araya geldi. Panelde cam biliminin önemi, gelişimi ve kadınların yeri konularını sektör temsilcileri ve bilim insanlarıyla paylaştılar.

Özel açılış oturumuyla başlayan konferans 10 tematik paralel oturumu ile devam etti. Konferans kapsamında 56’sı sözlü, 18'i poster olmak üzere 74 çalışma sunuldu.