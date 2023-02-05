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Ulukoza'da 'Start-Up Hukuku' ele alındı

EKONOMİ 05.02.2023, 16:50
Ulukoza'da 'Start-Up Hukuku' ele alındı

Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilere yol gösteren markası ULUKOZA, ‘Start-Up Hukuku’ alanında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Şirket kurulumundan, şirketin yurtdışına taşınmasına kadar birçok konu masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) -  Bursa Uludağ TTO ekibi tarafından düzenlenen şirket kuran ve iş fikri aşamasındaki girişimcilere yönelik çevrimiçi eğitimde Start-Up hukuku ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Start-Up şirketi olarak genellikle şahıs şirketi, limitet şirket ve anonim şirket kurmanın tercih edildiğini belirten Avukat Gamze Müge Kan, “Şahıs şirketleri; masrafız, hızlı ve ilk aşama için pratiktir. Limited şirketler; anonimlere göre daha az masraflı, ortaklık için şahıs şirketlerine göre daha uygundur. Anonim şirketler ise ortaklık yapısını koruyucudur, yatırımcılar nezdinde daha iyi, hisse devirleri daha hızlı ve kolaydır. Dikkat edilmesi gereken nokta, şirket kuruluşunun ardından kurucuların da kendi aralarındaki ilişkileri de düzenlemesidir. Ortaklık sözleşmesi, şirketinizin anayasasıdır. Şirketinizi ister akraba, ister yakın bir arkadaşla kurun ortaklık sözleşmesini mutlaka yazılı olarak yapın.” dedi.

‘YURTDIŞINA TAŞIMAK AVANTAJ OLABİLİR’

Kan,  çalışanın şirketinde ‘hak edilmiş menfaat’ veya hisse senedi edindiği süreç olarak nitelendirilen ‘Vesting’ yöntemi ile kilit çalışanlara şirkete bağlılıklarını ve performanslarını artırmak için hisse verilebileceğini de belirterek, “Vesting ile çalışanınızı ortağınız yapabilirsiniz. Vesting yöntemleri ve oranları detaylı düşünülmesi gereken bir prosedürdür. Ortak sayısı artacak, iş hacminiz genişleyecek ve her şey yolunda giderse ‘exit’ fırsatı doğacaktır. Exit, tamamen şirketten ayrılma zorunluluğu değildir. Şirketten tamamen ayrılabilirsiniz, şirkette CEO olarak devam edebilirsiniz ya da elinizde hisse tutarak ortaklığa devam edebilirsiniz. Şirketinizi yurtdışına taşıyarak Türkiye’de bulunan şirketinizi aynı pay oranlarıyla Avrupa’ya ya da Amerika’ya taşıyabilirsiniz. ‘Flip up’ denilen bu uygulamayla Türkiye pazarının dışında daha cazip vergi imkanlarıyla işlerinizi yürütebilirsiniz. Bir başka önemli nokta da hukuki yükümlülükleri hafife almayın. Söz ile değil yazılı olarak ilerleyin. Co-founder’ların da ayrılığına hazırlıklı olun ve yatırımcıya her istenileni vermek sizi ileri götürmez. Müzakere edin.” ifadelerini kullandı.

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