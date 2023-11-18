Uludağ’da TÜRSAB turizm paydaşları buluştu

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Uludağ’da Bursa’nın turizm paydaşları ve Bulgaristan turizm profesyonelleri ile basın toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu organizasyonuyla 15-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Bulgaristan Turizmin Geleceği Birliği ile Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, Bursa ve Edirne'yi kapsayan bir bilgilendirme gezisi düzenliyor.

Genel Başkan Yardımcımız, Bulgaristan'dan gelen seyahat acentaları meslektaşlarımız Bursalı turizm paylaşımımız ve değerli misafirler hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bulgaristan'dan gelen meslektaşlarımız Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık ve Bursa istikametinde yani 3 günlük bir gezi gerçekleştirecekler. Buradan Edirne'ye gidecekler. O yüzden ben konuşmamı kısa tutacağım. Bir Hoş geldiniz deyip daha sonra diğer konuşmacılara söz vereceğiz.

TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu yaptığı konuşmada, "Pandemiden sonraki dönemde turizm anlayışları değişti. Yabancı misafirlerimizin oldukça hoş vakit geçireceği huzurlu ortamlarımız var. Çalışmalarımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Sizleri burada bu sayıları turizm paydaşlarımızla birlikte misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bursa son yıllarda özellikle Bursa ve Türkiye sağlık turizminde çok öne çıktı. Kaliteli hizmet ve maliyetlerle birlikte sağlık turizmini gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bursa kayak turizminde Türkiye'nin başkenti sayılabilir. Evet bu arada tabii ilişkiler daha iyi gelişsin diye biz Bulgaristan'a iki defa funtryep yaptık. Bursa'dan Bulgaristan'a çok sayıda giden misafirlerimiz var yine Bulgaristan ziyaretimizde Turizm Bakanlığı'na ziyaret ettik ve Sayın Teodore Hanım bize Bürokrasi anlamında da bir takım çalışmalar yaptı. Bulgaristan'a daha çok turist göndermek istiyoruz. Çok da talepli var. Yani gitmek isteyen çok insan var.

Fakat vize de sıkıntı yaşıyoruz. Daha çok turist göndermek için birçok kolaylık bekliyoruz. Bursa'ya göndereceğiniz misafirlerinizi bekliyoruz. Bursa son derece güvenli, huzurlu ve turistik açıdan her şeyi bulabileceğiniz bir şehir alışverişte oldukça güzel alışveriş merkezlerimiz var. Sizlere Bursa'ya davet ediyoruz.Bir sıkıntı yaşarsanız lütfen bizimle iletişimize geçebilirsiniz sizlere yardımcı olacağız.Teşekkür ederim tekrar hoş geldiniz.

İstanbul Başkonsolosluğu Turizm Ateşesi Teoddora Taşkova, "Ben Mayıs ayından beri Bulgaristan'ın Türkiye'deki Turizm ataşasıyım. Daha önce Turizm ataşesi yoktu. O yüzden Turizm alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Türkiye'de yaşanacak her türlü sorunla ilgili ben sizlere yardımcı olacağım. Söz veriyorum. Bizim ortak bir hedefimiz var. O yüzden kamu kurumları ile özel kurumlar iç içe çalışmalıdır. Sonucu anca bu şekilde ulaşacağız. Devlet gerektiği zaman bunları desteklemeli ama onu karşılığında acenteler veya otelciler veya bu sektörün paylaştıklarını görmek zorunda. Hedefimize ulaşmak için biz Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nda sık sık görüşüyoruz. Biz gerçekten Türkiye'den vizesiz turist gelmesini istiyoruz. Ancak Avrupa Birliği'nin standartlarına göre bazı engeller var. Ancak bu engelleri biz bildiriyoruz. Bir şekilde aşacağımıza eminim.beni dinlediğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Bursa Konsolosluk Ticaret Ateşesi Lyubomir Lyubenov, "Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Ben iki buçuk yıldır buradayım ve artık kendimi Bursalı hissediyorum. Ancak sizle ticari konularla ilgili biraz bilgi vereceğim.Turizm olduğu sürece ekonomide hayatta biliyorsunuz. Hepimiz covid atlattık, savaşlar başladı. En son gene bir savaş başladı. Bursa'nın bütün il sınırları içerisinde ve Bulgaristan'ın bütün coğrafyasında turizm ile ilgili çok güzel koşullar var ve çok güzel tesisler var. Ancak sizlere düşen bu iki ülkeye vatandaşlarına en iyi şekilde turizm tesislerinden yararlanmak ve faydalanmak. Hepinize başarılar diliyorum. Buradan bir sonuç almamız gerek çünkü iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecektir." diye konuştu.