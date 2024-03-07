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Uludağ'ın zirvesinde inovasyon heyecanı

EKONOMİ 07.03.2024, 10:27
Uludağ'ın zirvesinde inovasyon heyecanı

TechXtile Start Up Challenge’da girişimciler tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik fikirleriyle dereceye girmek için mücadele ederken, inovasyona yatırım yapan firmalar da 10. TechXtile İnovasyon Ligi’nde yarıştı.BURSA (İGFA) - UTİB ve UHKİB tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’da kazananlar belli oldu. Çok sayıda girişimcinin başvurduğu programda ilk üçe girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) bu yıl beşinci kez düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’da final serisi yoğun bir heyecana sahne oldu. Programın destekçilerinden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan Bursa Business School’da gerçekleştirilen ödül törenine girişimcilerin yanı sıra, ihracatçı birlik başkanları ve çok sayıda firma temsilcisi ilgi gösterdi.

Çok sayıda girişimcinin başvurduğu 5. TechXtile Start Up Challenge’da fikir aşamasındaki projelerin yarıştığı Level Up Kategorisinden 10, fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin katıldığı Scale Up kategorisinden ise 9 proje ilk üçe girmek için mücadele etti. Alanının önde gelen isimlerinden oluşan jürimizin oylarıyla Level Up Kategorisinde “Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi" projesiyle Beyza Aslan birinci olurken, Scale Up kategorisinde “Harcy” isimli projesiyle Ahmet Haris Lala ilk sırada yer aldı. İnovasyon odaklı yatırımları ile farkındalık yaratan firmaların,  Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yarıştığı 10. TechXtile İnovasyon Ligi’nin şampiyonu, “Ekstrem Soğuk Ortamlarda Kullanıma Yönelik Akıllı Giysi Geliştirmesi” projesiyle Sun Tekstil oldu. En Sürdürülebilir Proje Ödülünü ise “Doğaya Dönüşen Bio-Çözüm” Projesiyle Almaxtex kazandı.

Moderatörlüğünü Ufuk Batum’un yaptığı programın açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Start Up Challenge’ın kendi başına bir başarı öyküsü olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü “Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi” projesiyle Beyza Aslan ve ekibi kazandı. Kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi için bu yıl dördüncü kez verilen Kadın Girişimci Özel Ödülünü de “Waste To Rainbow” projesiyle Saadet Alpdağtaş kazandı.

ÖDÜL KAZANANLAR LİSTESİ LEVEL – UP KATEGORİSİ İLK ÜÇ: 1.         Beyza Aslan - Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi
2.         Sena Cimilli Duru - Pilotlara Yönelik İç Giysi Tasarımı
3.         Bilge Koyuncu - Ecoshieldpro (Çevre Dostu Koruyucu Giysi Tasarımı)
  SCALE – UP KATEGORİSİ İLK ÜÇ: 1.         Ahmet Haris Lala - Harcy
2.         Saadet Alpdağtaş - Waste To Rainbow
3.         Cansu Başer - Healthy Race – Smart Textile Ecg
  TECHXTİLE İNOVASYON LİGİ İLK 10 FİRMA : (Alfabetik Sıra ile) -           ASTER TEKSTİL
-           BERTEKS TEKSTİL
-           BOSSA
-           ELYAF TEKSTİL
-           İSKUR TEKSTİL
-           KIRAYTEKS
-           KİPAŞ MENSUCAT
-           KORTEKS
-           SPİNTEKS
-           YÜNSA
  TECHXTILE İNOVASYON LİGİ MANSİYON ÖDÜLLERİ (Alfabetik Sıra ile) -           AKBAŞLAR TEKSTİL
-           AYDIN MENSUCAT
-           BAYKAN DENİM
-           BURSALI TEKSTİL
-           CAN TEKSTİL
-           EMİRALİ TEKSTİL
-           KARACASU TEKSTİL
-           KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL
-           POLYTEKS TEKSTİL
-           TEPAR TEKSTİL

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