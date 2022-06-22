Uludağ Enerji kurumsal dönüşümünü tanıttı

Geçtiğimiz aylarda uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e devri gerçekleşen Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdü. Yeni süreci Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, “Hayata Güç Veriyoruz!” sloganıyla açıkladı.BURSA (İGFA) - 2022 yılının ilk yarısında Uluğ Enerji (Uludağ Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.) paylarının tamamı uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e devredilirken Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş kurumsal kimliklerini yenilediklerini düzenlenen “Hayata Güç Veriyoruz” basın toplantısıyla duyurdu.

Küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değerlerin ve vizyonlarımızın orta noktada kesişmesinden oldukça memnun olduklarını ifade eden Ergüneş, sürdürülebilirlik liderleri arasında Türkiye'yi temsil etme hedeflerini koruduklarını söyledi.

Türkiye’nin de büyüyen elektrik kapasitesi ve yaşam ihtiyaçları göz önüne alındığında daha fazla yatırımın mutlak gereklilik olduğunu belirten Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, 2021 yıl sonu itibarıyla abone sayısının 3,5 milyona ulaşırken Güney Marmara Bölgesi’nde hizmet verdikleri nüfus sayısının ise 5 milyonu aştığını söyledi.

Her geçen gün elektrik kullanımına duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlerken her adımın Türkiye'nin büyük bir kısmını etki altına aldığının da farkında olduklarını belirten Ergüneş, planları ve yatırımları bu gözlemler doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ilerleyen dönemler için de yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini açıkladı.

"BAŞARI SIRRIMIZ EKİP ARKADAŞLARIMIZ"

Türkiye’nin Güney Marmara Bölgesi’nde enerji tedarik hizmeti sağlayan Uludağ Enerji’nin CEO’su İsmail Ergüneş, gerçekleşen basın toplantısında enerji sürekliliğinin hem bireysel hem ticari kullanım için önemi, altyapı hizmetleri ve teknik konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Uludağ Enerji olarak Türkiye’de hizmet veren 21 enerji tedarik şirketi arasında kendi hizmet bölgesinde en az elektrik kesintisi yaşayan ve kesinti süreleri en az olan ikinci şirket konumunda olduklarını kaydeden Ergüneş, kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetin başarısını, planlı çalışmalara, operasyonel süreçleri yürüten 2 bin 800’den fazla çalışanı ve özellikle de teknik ekibe borçlu olduğunu söyledi.

"SOSYAL ŞİRKET ANLAYIŞIMIZI PEKİŞTİRİYORUZ"

Öte yandan hem şirket içi yapılanmada, hem de kullanıcılarla kurulan iletişim süreçlerinde topluma ve çevreye odaklı hareket etmeyi misyon edindiklerini aktaran Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de, kurumsal kimlik dönüşümüyle sosyal şirket anlayışlarını pekiştirmek istediklerini vurguladı.

Yüce, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket ederken kendilerini “Türkiye’nin Sosyal Enerji Şirketi” olarak konumlandırdıklarını belirterek, Uludağ Enerji’nin çevreden eşitsizliklere kadar toplumsal birçok konuda büyük role sahip olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.