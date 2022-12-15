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Uludağ Elektrik’e 'yenileşim' ödülü

EKONOMİ 15.12.2022, 12:26
Uludağ Elektrik’e 'yenileşim' ödülü

5 milyon kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik, yerel arenada Yenileşim Ödülü’ne layık görülen şirket, EFQM Modeli kapsamında yürüttüğü çalışmalarını ise ulusal arenada üstün performansta 5 Yıldız Belgesi ile taçlandırdı.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen 5.Yenileşim Ödülleri’nde Bilgi, İş Birlikleri, KaynakYönetimi Kategori Ödülü’nün sahibi oldu.

Kurumların yenileşim süreçlerini içselleştirerek yönetebilmelerine destek olmayı amaçlayan organizasyonda, şirketin ödülü Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a takdim edildi.

Yenileşim, büyüme, gelişim ve sürdürülebilirliği temsil eden bu ödülün son derece değerli ve paydaşlarla olan iyi ilişkilerimizin karşılığı olduğunu belirten Aytac, "Yenileşime ve teknolojik dönüşüme katkı verecek projeler geliştirmek ve süreçleri bütünsel olarak yönetmek, kurumlar için değer yaratıyor. Şirket olarak biz de ekosistemimizde yer alan tüm oyuncularla etkileşimde olarak, değer yaratmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve çevre dengesini gözeterek, sunduğumuz hizmetlerin dijitalleşmesinin en önemli çıktısını da çevreye olan etkisinin azaltılması olarak bekliyoruz. Şirketimizin kaynaklarını etkin yönetmesi ve memnuniyet odaklı hizmet üreten bir organizasyon olması için verdiğimiz çabanın bu gibi ödüller ile taçlandırılması bizleri daha da cesaretlendiriyor ve motivasyon unsuru oluyor” diye konuştu.

KALDER’DEN ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK 5 YILDIZ BELGESİ

Öte yandan Uludağ Elektrik, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ndede 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi’ne hak kazanarak, başarısını bir kez daha perçinledi.

Kalıcı büyüme ve şirketlerin zorlu koşullara uyum sağlayabilecek yapıya erişmeleri için EFQM Modeli’nin uygulanmasının önemli olduğunun altını çizen Ali Erman Aytac, EFQM Modeli’ni uygulamaya başlayarak hızlandırdıkları kalite çalışmaları sonucu 5 Yıldız Belgesi’ne layık görülerek, bu ödülü alan ilk elektrik perakende satış şirketi olduklarını kaydetti. Aytac, bu başarıdan sonra hedeflerinin Türkiye Mükemmellik Ödülü ve ardından EFQM Avrupa Kalite Ödülü’ne ulaşacak düzeyde çalışmalarına devam etmek olduğunu söyledi.

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