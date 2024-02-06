Uludağ Elektrik tüketicilere tasarruf bilinci aşılıyor

5 milyonu aşkın kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik, enerji verimliliği başta olmak üzere doğa dostu uygulamaları müşterileriyle paylaşıyor. Şirket, enerji tasarrufu başlığını uzun zamandır gündeminde tutuyor ve bu yönde kamuoyunda farkındalık yaratmak adına pek çok proje yürütüyor. Tasarrufu aynı zamanda gelecek nesiller için kazanılması gereken bir alışkanlık olarak gören kurum, çalışmalarına sürdürülebilir şekilde devam ediyor.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, küçük işletmelerde ve hanelerde enerji tasarrufu ve verimliliği bilincini yerleştirmek için başlattığı Enerji Danışmanım Projesi ile evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek bilinçlendirme yapıyor. Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda proje kapsamında belirlediği hedef kitlelere bilgiler aktaran şirket, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veriyor.

TASARRUF UYGULAMALARINI DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞTIRMAK HEDEFLENİYOR

Şirket, tasarruf uygulamalarının daha fazla kişiye ulaşmasını hedefliyor. Enerji Danışmanım Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayabilecekleri anlatılıyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi kapsamında kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Kullanıcılar, bu enerjik tüyolarla faturalarında yüzde 20’ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar. Tüketiciler, şirketin Enerji Danışmanım sayfasına 'www.uludagelektrik.com.tr' adresi üzerinden de ulaşabiliyor. Evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kWh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar.