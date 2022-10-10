Ulaşıma zam gelince vatandaş indirimli uygulamalara yöneldi

Ankara'da çalışan vatandaşların ulaşım giderleri zamlandıktan sonra 06.00 ila 06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşımda indirimli uygulamaları kullanması sayısı yüzde 50 arttı.ANKARA (İGFA) - Kışlık servis programına geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı indirimli ulaşım tarifesi uygulaması da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ulaşıma gelen son zamların ardından alternatif yollar arayan Ankaralılar, indirimli uygulamaların peşine düştü.

İNDİRİMLİ ULAŞIM TARİFESİNDE YOLCU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

06.00 ila 06.45 saatleri arasında toplu taşımada indirimli tarife uygulamasını kullananların sayısında ortalama yüzde 50 artış görüldü. 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 25 bin 530 iken okulların da açılmasının ardından 35 binin üzerine çıktı.

23 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında indirimli tarife uygulaması kullanan yolcuların sayısı ve artış oranları şöyle:

-23 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 498, artış oranı yüzde 46,88

-26 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 643, artış oranı yüzde 51,36

-27 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 485, artış oranı yüzde 50,74

-28 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 789, artış oranı yüzde 48,02

-29 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 63, artış oranı yüzde 49,09

-30 Eylül 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 632, artış oranı yüzde 47,40

-3 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 39 bin 433, artış oranı yüzde 54,46

-4 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 39 bin 457, artış oranı yüzde 54,55

-5 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 935, artış oranı yüzde 52,51 -6 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 38 bin 787, artış oranı yüzde 51,93

-7 Ekim 2022 tarihinde yolcu sayısı 37 bin 9, artış oranı yüzde 44,96

SABAH SAATLERİNDE TAM ÜCRET 6.50 TL YERİNE 4.50 TL

Şehir içi ulaşımda 06.00 ila 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifede; EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi indirimli ulaşım tarifesi ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini konforlu hâle getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor.