Ulaşıma bir indirim de Ordu'dan! Darısı diğer illerin başına

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle Altınordu ilçesinde öğrenciler toplu taşımayı yarı fiyatına kullanacak. Ordumkart kullanan öğrenciler toplu taşımayı 4 lira 80 kuruş yerine 2 lira 50 kuruşa kullanacak.ORDU (İGFA) - Ordu’nun Altınordu ilçesinde toplu taşıma kullanan öğrencilere % 48 indirim yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplu taşıma kullanan ve Ordumkart sahibi öğrencilerin daha önce 4.80 olan toplu taşıma ücretini 2 lira 50 kuruşa indirdiklerini açıkladı.

Başkan Güler, açıklamasında Elektronik Seyahat kartı (Ordumkart) kullanan şehit yakınları, gazi, öğrenci, 65 yaş üstü, PTT, jandarma, zabıta, denetimci, basın, ağır engelli, engelli ve emniyet mensupları için ödenen biniş başı desteklerde artışa gittiklerini belirtti.

Bu kapsamda Ordumkart sahibi öğrencilerin 4.80 olan toplu taşıma ücretinin 2.30’nu belediye karşılayacak. Buna göre öğrenciler bundan sonra 2 lira 50 kuruşa yolculuk yapabilecek.