Ukrayna Tarım Heyeti Bursa Yenişehir Ovası'nda

Rusya'nın saldırıları altında yaşam mücadelesi verilen Ukrayna'da hayat da bir şekilde devam ediyor. Savaşın acımasız ortamına karşı direnirken bir yandan da ülkenin tarımsal faaliyetlerini güçlendirmek için çareler arıyorlar.BURSA (İGFA) - Ukrayna'dan gelen teknik heyet, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki tarımsal faaliyetleri ve tarım yatırımlarını inceledi.

1 yılda 3 ayrı ürün yetiştirilebilen, verimli ovasıyla Türkiye'nin sayılı bölgeleri içinde yer alan Yenişehir'de Sulama Birliği yöneticileriyle görüşen teknik heyete, tarımsal sulama faaliyetleri ve bu alanda yapılan yatırımlar anlatıldı. Birlik binasındaki toplantıya Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş da katıldı.

Yenişehir Ovası'nın büyük bölümünde, Boğazköy Barajı ve Yeraltı Sulama Projesi'nden sağlanan tarımsal amaçlı suyun kullanıldığını belirten Aktaş, ilçedeki tarımsal faaliyetlere devlet yatırımlarının katkısına dikkat çekti.

Daha çok buğday, ayçiçeği ve yemlik dane mısır yetiştirilen Ukrayna'da sulu tarıma geçiş için hazırlık yapıldığını ifade eden Aktaş, Yenişehir Ovası'nın tarımsal potansiyelini inceleyip sulamadan sebze ve meyve yetiştirmeye değin birçok alanda bilgi sahibi olmak istediklerini, kendilerinin de gerekli bilgileri aktardıklarını söyledi. Aktaş, "İlçemize gelen Ukrayna Hükümeti yetkilileri sulama sistemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Yetiştirilen sebze ve meyveler hakkında bilgi aldı. Ülkelerinde sulu tarım ürünleri yetiştirmek istediklerini ifade ettiler. Yenişehir'deki tanımsal faaliyetleri beğendiklerini söylediler" diye konuştu.

Yenişehir'deki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğundan çok etkilendiklerini belirten konuklar, gördükleri ve öğrendikleri tarımsal modelleri örnek alarak kendi ülkelerinde de hayata geçireceklerini söyledi.