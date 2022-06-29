'Ufuk Avrupa' yolunda 'Koç' gibi birliktelik

Dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı Ufuk Avrupa yolunda Koç Holding, TÜBİTAK ve AB Başkanlığı güç birliğine gitti.İSTANBUL (İGFA) - Koç Topluluğu, araştırma ve yenilikçilik alanlarındaki projeleri destekleme amacıyla Avrupa Birliği tarafından yürütülen, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı Ufuk Avrupa’da hedef büyütüyor.

Ufuk Avrupa, 2021-2027 döneminde toplam 95,5 milyar Euro’luk bütçesiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlarken, yeşil dönüşüm, dijital teknolojiler ve sağlık gibi öncelik alanlarına odaklanıyor.

2014-2020 yılları arasında yürütülen destek programı Ufuk 2020’de edindiği kazanımları yeni dönemde ilerletmeyi hedefleyen Koç Topluluğu, bu önemli kaynaktan ülkemizin daha fazla yararlanabilmesi için paydaşlarına yönelik özel bir mentörlük programı da başlattı.

Koç Holding, bu amaçla, Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun katılımıyla düzenlenen ‘Ufuk Avrupa Özel Sektör Farkındalık Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.

Açılışta konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak, dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilikçilik programı olan AB Çerçeve Programlarına katılmayı önceliklendiriyoruz. Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarımızda ekosistemimizdeki tüm paydaşlarla iş birliğine çok önem veriyoruz. Bu iş birliklerinde ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Ne mutlu ki, TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Ufuk 2020 En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları’ listesinin ilk 4 sırasında Koç Topluluğu şirketleri var. Ayrıca, Koç Üniversitesi de yine TÜBİTAK tarafından yayımlanan listede açık ara en başarılı üniversite oldu. Koç Topluluğu’nun Ufuk Avrupa’ya da hızlı bir başlangıç yaptığı müjdesini paylaşmak isterim. Ülkemiz açısından böylesine önemli bir konuda değerli paydaşlarımızla birlikte ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise günümüzün en fazla çözüm gerektiren alanlarından enerji ve sağlık alanları dâhil olmak üzere daha sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı bir gelecek için bilim ve teknoloji tabanında ortaya konulan projelerin yüksek önemi bulunduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda Ufuk 2020'de ortaya koydukları üstün başarılarından dolayı Koç Topluluğu şirketlerini ve Koç Üniversitesi’ni bir kez daha tebrik etti.

İklim değişikliği, araştırma, teknoloji, inovasyon konularında birçok hedefi, önceliği ve zorlukları paylaştıklarını ifade eden Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ise, "Bu alanlar, akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı, yeşil ve dijital yollarla daha iyi bir geleceği şekillendirmek için giderek önemli hale geliyor. Kulağa cazip gelen bu sözlerin artık gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Bilim, araştırma, yeşil büyüme ve iklim değişikliği Avrupa için başlıca öncelikli konular olmaya devam edecek. Türkiye'de de rekabet edebilirlik, bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra Ufuk Avrupa gibi AB Çerçeve Programlarının uygulanmasını desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.