UEDAŞ’tan Güney Marmara’ya dev yatırım! Dijital sistem ile evrak dönemi de bitecek

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Güney Marmara Bölgesi’nde Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’ya 2 milyar 120 milyon liralık bir yatırım yapılacağını açıkladı. Danacı, dijitalleşme yatırımları çerçevesinde belediyeleri de entegre edecek yeni bir sistemi tüm bölgede uygulamaya sokacaklarını kaydetti.

FERHAT ŞAHİN – ONUR ULUFER

BURSA (İGFA) - UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, İGF Haber Ajansı’na yatırım, sosyal sorumluluk projeleri, enerji tüketimi ve dijitalleşme konularında önemli açıklamalarda bulundu.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, UEDAŞ olarak vatandaş memnuniyetinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “2022 yılının ilk 10 ayında TEDAŞ ve Bakanlığın yaptığı ankette UEDAŞ birinci sırada yer aldı. Bu önemli bir gösterge, tüm şirketleri kapsayan bir anketti. İl bazında memnuniyet oranını da takip ediyoruz. Bursa’da müşteri memnuniyeti oranı yüzde 66’lara kadar yükseldi. Türkiye ortalaması yüzde 53. Büyükşehirlerde bu oranı tutturmak zordur. Yeterli mi değil, daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz” dedi.

DİJİTALLEŞMEDE BELEDİYELERİ DE KAPSAYAN YENİ SİSTEM

Dijital yatırımların ülke ekonomisine önemli katkı sağladığının altını çizen Gökay Fatih Danacı, “Daha fazla dijital yatırım yaparak daha hızlı çözümler, kullanıcı dostu uygulamalar, teknoloji ile hizmet alabilecek kişi sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İletişime bağlı noktalarla ilgili uygulamaları arttırmaya çalışıyoruz. Gelecek dönemde uygulamalarla birlikte sanal işler uygulamasına geçiş yapacağız. Müşteriye daha fazla dokunmak için dijitalleşme anlamında bir projemiz var. Elektrik Teknisyenleri Odamız var. Proje ve diğer işlerle ilgili UEDAŞ ile çalışmaları var. Bu işleri mekandan bağımsız dijital ortamda gerçekleştirirsek hem ülke ekonomisine katkı, hem kağıt kullanımını azaltma anlamında önemli. Pandemi süreciyle alışkanlıklar değişti ama bazı alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Ev ya da işyerinin elektrik projesi, kağıt üzerinde önce UEDAŞ’a, ardından belediyeye, sonra tekrar UEDAŞ’a geldikten sonra onay süreci vardı. Biz bu çalışmayı da dijitalleştiriyoruz. Bu dijitalleşmeyi zaten 1 yıldan buyana yapıyorduk. Projelerin yüzde 50’sini dijital ortamda yapıyorduk. Yeni yılda bu çalışmayı daha da hızlandıracağız. Belediyeyi de kapsayacak tam bir entegrasyon yapacağız. Çanakkale, Biga, Çan ve Yenice’de tam entegrasyonu sağladık” diye konuştu.

GÜNEY MARMARA KAYIP-KAÇAKTA EN DÜŞÜK BÖLGE

“UEDAŞ olarak insanlara dokunmak, sosyal etkileşimi arttırmak, sosyal projelerin çeşidini arttırmak için çalışıyoruz” diyen UEDAŞ Genel Müdürü Danacı, enerjinin kesintisiz olmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Abonelerin enerji konusunda daha fazla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Danacı, “Bu konuda da müşterilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tüketimi, enerji verimliliğini bilinçlendirmemiz gerekiyor. Enerji pahalı bir ihtiyaç. Karbon bazlı enerjiler tükenmeye başlayacak. Savaşların çıkma sebepleri bunlar. Enerjiyi çok verimli kullanmak zorundayız. Enerjiyi sadece elektrik olarak düşünmeyin. Isınma da enerjinin içinde. Doğalgazı verimli kullanmazsak, elektriğe dönüş olacak. Bu bir döngü aslında. Daha az tüketimi sağlamamız lazım. Biz bunu dijitalleşme üzerinden yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi de kayıp kaçak elektrik kavramı. Güney Marmara Bölgesi’nde kayıp kaçak elektrik oranı yüzde 5 oranında. Kayıp elektriği ne kadar azaltırsanız enerji verimliliğine büyük katkısı olacaktır. Kayıp elektrik tüketimini teknolojiyi daha fazla kullanarak azaltmaya çalışıyoruz. Elektrik bakımı konusunda da insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehrin Işıkları, Trafolar Konuşuyor, Kardeşim üşümesin gibi sosyal sorumluluk projelerimiz de yenileri eklenerek devam edecek” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK KOŞULLAR KÖTÜ DİYE YATIRIM YAPMAMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK”

UEDAŞ yatırımları konusuna da değinen Gökay Fatih Danacı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Geçen 4 yıl için 822 milyon liralık bir yatırım hedefliyorduk. Bunu da tamamlayacağız. Bu yatırımın yüzde 50’sini Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Bursa hem sanayi şehri, turizm şehri, sahil bandı geniş olan bir şehir, hem de sürekli büyüyen, yeni yerleşim alanlarının açıldığı bir şehir. Ekonomik koşullar bizleri de zorluyor ama mevcut şartlara göre en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni yapılan binalara enerjiyi taşıyabilmek için zorluklara karşı mücadele ediyoruz. Ekonomik koşullar kötü diye yatırım yapmama gibi bir lüksümüz yok. Kesintisiz olarak bu yatırımları yapmakla mükellefiz. Aralık ayı itibariyle gelecek yılın ihalelerini yapıp Ocak ayının ilk haftasında da inşallah sonuçlandıracağız.”

GÜNEY MARMARA’DA 4 ŞEHRE 2 MİLYARLIK DEV YATIRIM

Güney Marmara Bölgesi illerindeki büyümenin yatırıma da etkisi olduğuna dikkat çeken Danacı, “Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 2 milyar 120 milyon liralık bir yatırımımız olacak. Bu yatırımın yaklaşık 1,5 milyar lirasını Bursa’ya harcayacağız. Asli görevimiz enerjinin kesilmemesi ve yeni enerji taleplerini karşılamak. Bu 4 ilimiz hem göç alıyor, hem de hızlıca büyüyor. Bu da sanayi ve coğrafi konumdan kaynaklı bir büyüme. Bu yatırımları gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini de arttırmış oluyoruz. 4 ilde 5,5 milyon insan yaşıyor. 3,2 milyon abonemiz bulunuyor. Bu açıdan projelerimize hiç durmadan devam ediyoruz. E-imza damga almış bir süreç. 2023 yılında tamamen buna geçmek için uğraşıyoruz. Şuan yüzde 50 seviyelerindeyiz, bunu yüzde 70-80’lere çıkarmayı hedefliyoruz. İnsanların buraya gelmeden zaman, ekonomik kayıp yaşamadan dijital ortamda işlerini halledebilmeleri önemli. Dijitalleşmeyi daha yoğun kullanmak istiyoruz” dedi.

ENERJİDE BURSA’DA ÜRET, ANKARA’DA KULLAN DÖNEMİ

Pandemi süreciyle birlikte enerji tüketiminden de alışkanlıkların değiştiğini vurgu yapan Danacı, “Pandemi sürecinin ilk yılında enerji tüketiminde bir düşüş oldu. İkinci yılda sanayide müthiş bir artış oldu. 2 yılı toplamda aldığımızda düzgün bir büyüme olduğunu görüyoruz. Pandemide herkes evde olduğu için meskenlerde enerji tüketimi artmıştı. Meskenlerde düşüş yaşandı. Enerji fiyatlarının yükselmesi ile birlikte enerji tüketiminde tasarruf söz konusu da oldu. Son 3 ayda sanayide enerji tüketiminde düşüş olsa da genel anlamda yüzde 3-4 oranında bir artış söz konusu. En önemli unsurlardan bir de lisanssız enerji santrallerinde artış olması. Enerjinin tüketildiği yerde üretmek mantığıyla çıkışmış bir yapı. Mekandan bağımsız hale dönüştü. Örneğin Bursa’da enerji üretiyorsunuz, Ankara’da bunu kullanabilirsiniz. Oradaki endeksi alıp burada ürettiğinizle mahsuplaşma olarak değerlendirebiliriz. Bu alanda dijitalleşme çok yoğun olarak kullanılıyor. Enerji sektörü insanları anlayabilmek önemli. Sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik projeleri yeni hissedarımızla yeni dönemde de devam edeceğimiz önemli konu. İnsanlara daha fazla nasıl dokunabiliriz konusunu ele alacağız. İş sağlığının yanı sıra vatandaşın sağlığı da önemli. Bu konulara da önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağız. Yeni yıl inşallah öngörülebilir bir yıl olur. Kazasız ve kesintisiz, lambaların yandığı iyi bir kuş geçirmeyi temenni ediyoruz. Bunun için yaz boyunca arı gibi çalıştık diyebilirim” şeklinde konuştu.