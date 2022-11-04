Ucuz besin mahalle halkının ayağına gidiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, dar gelirli vatandaşların sağlıklı ve ucuz besine ulaşmasını sağlamak amacıyla şimdiye kadar 31 ayrı noktada hizmete sunulan Mahalle Mutfağı uygulamasına, 6 yeni nokta daha eklendi.MERSİN (İGFA) - Mahalle Mutfağı uygulamasını tüm Mersinlilere ulaşacak şekilde, mümkün olduğunca yaygınlaştırma düşüncesinde olduklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Mahalle Mutfağı ile 31 noktada hizmet veriyorduk. 6 noktada açtığımız yeni mutfaklarla birlikte, bu sayıyı 37’ye çıkardık. Bunlardan biri olan ve yoğun göç alan Seymenli Mahallesi’nde de uygulamamızı başlattık. Mahalle mutfaklarımızı tüm hemşehrilerimize ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak düşüncesindeyiz. 3,5 liraya 3 çeşit yemeği, ihtiyacı olan herkes alsın, bir öğününü bu şekilde karşılasın diye düşünüyoruz. Mersin’de 20 nokta, Tarsus’ta 14 nokta ve Erdemli’de 3 noktada hizmetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Mahalle Mutfağı’nın, mahallelerine gelmesinden ötürü memnun olduklarını söyleyen Leman Sargıgül isimli vatandaş, insanların hayat pahalılığından dolayı geçinmekte zorlandıklarını belirterek, “Vatandaş, hayat şartlarından dolayı geçinemiyor. Büyük bir hizmet aslında. İnsanlar ucuz fiyata doyabiliyor ve ihtiyacını karşılayabiliyor. Halk olarak Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyor ve böyle şeylerin devamını istiyoruz” diye konuştu.

Birçok evde gıdaya erişim konusunda sorunlar yaşandığını ve Büyükşehir tarafından sunulan bu hizmetin çok anlamlı olduğunu ifade eden Mehmet Tülü isimli emekli vatandaş ise, “Bu hizmetler güzel. Parasız olan veya asgari ücretle geçinen çok kişi var. Ekmek yetiştiremiyorlar adamlar. Bu enflasyon şartlarında bir de çocuklarını okutuyorlar. Ben çocuklarımı okuttum, şimdi olsa hayatta altından kalkamazdım” şeklinde konuştu.

Gıda ürünlerinin fiyatlarının aşırı artmasından dolayı, özellikle dar gelirli veya sabit gelirli kesimin karnını doyurmakta zorluk çektiğine, bundan dolayı da verilen hizmetin çok önemli olduğuna vurgu yapan Mehmet Karakaya isimli vatandaş, “Halk için çok güzel bir olay. Bilhassa dar gelirli kesim karnını doyuramıyor desek, abartmış olmayız. Halimize çok şükür. Ama bu hizmetler çok büyük bir iyilik, çok büyük bir mutluluk, minnet duyuyoruz” dedi.

Emekli öğretmen olmasından ötürü iyi bir gözlemci de olduğunu belirten Şadi Yılmaz isimli vatandaş ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bu hizmeti ben çok yerinde buluyorum. Çocukların aç olarak derse girmesinin ne demek olduğunu bilen bir adamım. 54 yıllık bir eğitimci olarak bu çocukların midesine bir tas sıcak çorba ve ekmek giriyorsa, inanın bunun hayrı sayılamayacak kadar çok fazladır. Belediye bir bütündür. Meselelere ayrım yapmadan yaklaşımını, herkese eşit mesafedeki hizmetlerini çok başarılı buluyorum” ifadelerini kullandı.