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Üçüncü 6 aylık zam oranı belli oldu
EKONOMİ 05.09.2022, 17:38
MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin üçüncü altı aylık zam oranı belli oldu. Türk Metal Sendikası'na bağlı işçilere Eylül ayında yüzde 26,97 zam yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında imzalanan 2021-2023 Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin Eylül ayı ücretlerine yüzde 26,97 oranında zam yapıldı.
Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Böylece sözleşmemizin imzalanmasından bu yana toplam yüzde 129,66 zam almış olduk. Sosyal yardımlarla beraber aylık gelirde elde edilen artış oranı ise yüzde 138,92 'ye ulaştı" denildi.
https://twitter.com/TurkMetalSen/status/1566727184785481731
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