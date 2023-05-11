Ücretsiz fideye akın ettiler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel tohumlardan elde edilen sebze fideleri ilçelerde vatandaşlarla buluştu. 12 ilçede 50 binden fazla fide ücretsiz olarak dağıtılırken, vatandaşlar dağıtımlara büyük ilgi gösterdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi’nde üretilen ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen yerel tohumlar Eskişehirlilerle buluşurken, tohumlardan elde edilen fideler de ücretsiz olarak dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince tohumlardan yetiştirilen pembe domates, kırmızı domates, salçalık biber, sakarı domates, tatlı kıl biber, köy biberi, dolmalık biber, kurşunlu domates, demre biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 50 binden fazla sebze fidesi, kırsal 12 ilçede dağıtılırken vatandaşlar fidelere büyük ilgi gösterdiler.

Dağıtımlar Mahmudiye, Han ve Seyitgazi ilçeleri ile tamamlanırken, Seyitgazi’de Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye’de Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve Han’da Belediye Başkanı Erdal Şanlı da fide dağıtımlarına katıldılar. Elleriyle vatandaşlara fide dağıtan Başkanlar, yerel tohumun yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Tarımda ve gıdada bağımsızlık ülkemizin geleceğidir.” dediler.

Başkanlar Tepe, Gündoğan ve Şanlı ile vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan fidelerle üretime verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ettiler.