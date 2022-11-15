Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Eylül ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı.

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 894 bin 511 kişi iken, 2022 yılı Eylül ayında 14 milyon 919 bin 900 kişiye ulaştı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,6 artış gösterdi.