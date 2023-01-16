Ücretli çalışan sayısı artışta

TÜİK, Kasım ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 oranında arttı.

Buna göre ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 842 bin 209 kişi iken, 2022 yılı Kasım ayında 14 milyon 824 bin 187 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranlarında Kasım ayı yüzde olarak şöyle: