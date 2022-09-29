Üç tekerlekli KYMCO CV3 Türkiye'de satışa sunuldu

KYMCO’nun kısa süre önce dünyada satışına başladığı üç tekerlekli CV3 modelinin lansmanı; Tayvan’dan gelen tepe yönetiminin katılımı ve Doğan Trend Otomotiv’in ev sahipliğinde Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de motosiklet üretimle ilgili planlar ilk kez açıklandı.

550cc 52HP’lik motoruyla kendi sınıfının en güçlüsü olarak öne çıkan ve öndeki iki tekerleği sayesinde virajlarda çok daha güvenli sürüşe imkan veren KYMCO CV3 ise lansmanla birlikte Türkiye’de satışa sunuldu.

Elcik ısıtma, anahtarsız çalıştırma, ayarlanabilir ön cam, kişiselleştirilebilen sürücü sırt desteği, yenilenmiş Noodoe dijital ekranı gibi daha birçok teknolojik özelliğiyle motosiklet severlerin beklentilerini yükseltmek için geliyor. KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” diyerek yeni model lansmanında yatırımla ilgili müjdeyi de verdi.

HEDEF MONTAJLA BAŞLAYACAK İŞBİRLİĞİMİZİ ADIM ADIM AVRUPA’YA İHRACATA TAŞIMAK!

Yeni işbirliği süreciyle ilgili basın toplantısında soruları yanıtlayan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Ardından hedefimiz yerlileştirilme oranının artırılması olacak. Bir mertebe vermek açısından bir montaj tesisinin anlamlı olması için model başına 5 bin adet ve üzeri üretmek gerekiyor. Böyle başlayıp zamanla geliştireceğiz. KYMCO’nun Avrupa’daki pazar payı yüzde 11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek. Bu hayalle yola çıktık, başarırız. En üst düzeyde ziyaretimize gelen KYMCO’dan tüm desteği alacağımızın sözünü aldık” açıklamasında bulundu.

KYMCO 2022 SONUNDA ÜLKE GENELİNDE 26 YETKİLİ SATIŞ NOKTASINA ULAŞACAK!

Türkiye’de bayi ve servis ağını her geçen gün artıran markanın CV3 lansmanında, Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar; “2 senede Türkiye genelinde 22 yetkili satış noktası ve 30 yetkili servis noktasına ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mersin ve Samsun’u da dahil ederek toplam 29 bayi noktasına ulaşmak. Bu daha ilk faz. İlerleyen yıllarda hem satış hem de servis noktalarımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.