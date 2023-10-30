Üç bin yıllık takılar Diyarbakır'da sergilenecek

Mezopotomya Altın ve Mücevher Fuarı 7. kez Diyarbakır’da 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.DİYARBAKIR (İGFA) - Mezopotomya Altın Fuarı, Diyarbakır’da bulunan Zerzevan Kalesi'nden çıkarılan 3 bin yıllık tarihi takılarında yer alacağı özel bir defile ile bin 65 yıllık süreci bulan On Gözlü Köprü'de özel defile ile start alıyor.

Diyarbakır’ın tarihi miraslarından olan On Gözlü Köprü'de Zerzevan Kalesi'nden çıkarılan 3 bin yıllık mücevher takıların sergileneceği defile de her bir takının güncel değerinin 10 milyon dolar ve üstü fiyatlar ile değerde olması, fuarın ana taşıma sponsoru Loomis firmasının özel güvenlik önlemleri ile defile alanına getirilmesi ile gerçekleşecek.

Son yılların en büyük organizasyonlarından birine imza atan Start fuarcılık ve Diko, bu projeyi gerçekleştirmede uzun süren bir diplomasi ve planlama sürecini beraber gerçekleştirerek. Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşecek olan en pahalı ve özel defileyi Diyarbakır’da planlamak istediklerini ve bunu da gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirttiler.

Zerzevan Kalesi'nden çıkarılan takılar özel bir güvenlik ağı ile tarihi on gözlü köprüye getirilerek defile sonrası fuarın ikinci günü Mezopotomya Altın Fuarında sergilenmek üzere fuara götürülecek ve 3 gün boyunca fuar da ziyaretçilere yine özel güvenlik prosedüründe sergilenecek.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuara bölge esnafının haricinde Irak, İran, İstanbul, İzmir ve diğer illerinden büyük ilgi ve katılım olacak. Fuarın resmi açılışı Diyarbakır Valisi tarafından fuar alanında yapılacak.