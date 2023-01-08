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TZOB: Tarım Bağ-Kur'da primler düşürülmeli

EKONOMİ 08.01.2023, 19:00
TZOB: Tarım Bağ-Kur'da primler düşürülmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı basın açıklamasında Tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini talep etti.ANKARA (İGFA) -  Çiftçilerin 2022 yılında 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞ-KUR primlerinin 2023 yılında 3 bin 452 lira 76 kuruş olduğunu ifade eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruşolan bu tutarı çiftçilerin ödeme imkânı bulunmadığına vurgu yaparak, yüzde 60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanması ve prim ödeme gün sayısının 15 güne indirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir" denilen açıklamada, "Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak. TarımBAĞ-KUR’lu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre; 2016 yılında 717 bin 876 kişi zorunlu tarım BAĞ-KUR’luydu.Elde edilen son verilere bakıldığında yüzde 23,79 düşüş ile tarım BAĞ-KUR’lu çiftçi sayısının 547 bin 75’e düştüğü görülüyor" diye konuştu.

"Ziraat Odaları Bilgi Sistemi verilerine göre; son 2 yılda 172 bin 747 çiftçi tarım BAĞ-KUR ödeyemeyecek güçte olduğunu muafiyet belgesi ile ispatlayarak tarım BAĞ-KUR ödemekten vazgeçti" diyen Bayraktar, "Üstelik çiftçilerimizin mali durumu düzelse ve tekrar BAĞ-KUR ödemeye karar verse bile şuan ki düzenlemelere göre muafiyette geçen yılları borçlanamayacaktır.
Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkânı sağlanmalıdır. 2023 yılında 30 gün üzerinden prim ödeyecek olan çiftçilerimiz, emeklilik haklarını 9 bin gün prim ödemeleri halinde kazanacaktır. Çiftçilerimizin 25 yıl prim ödemeleri hiç adil değildir" çağrısında bulundu.

Bayraktar, gündemde yer alan torba yasa ve Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili 5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapılırken, Tarım BAĞ-KUR sigortası prim gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmesinin yerinde olacağının altını çizdi.

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