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TYBB Edirne Şubesi’nde gazetecilere Vefa Ödülleri

EKONOMİ 22.10.2022, 15:13
TYBB Edirne Şubesi’nde gazetecilere Vefa Ödülleri

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi, gazeteciler için Vefa Ödül töreni düzenleyecek.Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir Yönetim Kurulu adına konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle; “Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Edirne merkez ile ilçelerde basın olarak yıllarca emek vermiş gazetecileri bir araya getirerek, kendilerine Basın Vefa Ödülü olarak plaket verme çalışmasını yerine getirmek için çalışmalara başladık.

Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz  bu projede hayatta olan gazeteciler ve merhum gazetecilerin ailelerini bir araya getirerek kendilerine Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi olarak vefamızı göstererek ödüllerini takdim edeceğiz.

Yönetim Kurulumuzun titiz çalışması ile il merkezinde ve ilçelerimizde Vefa Ödülü vereceğimiz gazetecilerin isimleri tespit etme çalışması devam etmektedir.

Vefa Ödül törenimizin ilkini Enez Belediyesi işbirliği içerisinde 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceğiz.

Bu ilk Vefa Ödül töreninde Enezli merhum gazeteciler; İbrahim Bitikli, Tuncay Çekver ve Coşkun Erkılıç’ın ailelerine ve halen bu mesleği yürütmekte olan Ulaş Demiray’a Yerel Basın Birliği olarak ödüllerini takdim edeceğiz.

Tarihi kesinleşen Vefa Ödül törenimizin ikincisini de İpsala’nın Kurtuluşu’nun 100.Yıldönümünde  İpsala basınına hizmet eden merhum ve hayatta olan gazetecilere 20 Kasım akşamı Haluk Levent’in vereceği konser de gerçekleştireceğiz.

Aynı gece yine Türkiye Yerel Basın Birliği olarak, özellikle Saros ve çevre mücadelelerinde bölgemize büyük katkılar sağlayan ve bu çevre sorunlarına dikkat çekilmesinde büyük emek harcayan Haluk Levent’e de Çevre ödülü takdim edeceğiz.

Bu projemizde işbirliği yapan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ile İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile görüşmelerimizin sürdüğü tüm belediye başkanlarımıza da şimdiden teşekkür ediyoruz.

Bu projemizin diğer ilçelerde tarihleri kesinleştikten sonra bu tarihleri de kamuoyu ile paylaşacağız.

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi olarak, Edirne merkez ve ilçelerinde basın adına büyük uğraşlar veren tüm merhum gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anarken, halen bu mesleği sürdüren tüm gazeteci arkadaşlarımızı da tebrik eder ve çalışmalarında başarılar dileriz.

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