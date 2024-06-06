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TÜSİAD yönetimi Suudi Arabistan'da

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Suudi Arabistan'da 3 gün süren temaslarda bulundu

EKONOMİ 06.06.2024, 16:50
TÜSİAD yönetimi Suudi Arabistan'da

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Suudi Arabistan'da 3 gün süren temaslarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Temaslar kapsamında Bakanlıklar, iş dünyası, ticaret odaları ve Suudi Arabistan'ın önde gelen aileleri ile biraraya gelinerek Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde başlatmış olduğu projelerin sunduğu fırsatlar ve yatırım teşvikleri hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin ilk gününde Riyad'da Yatırım Bakan Yardımcısı Sara Al Sayed ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatları ve Vizyon 2030 projeleri ele alındı. Ardından Nasser Abdulrahman Al-Zamil başkanlığında Suudi Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ve Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi temsilcileri ile biraraya gelinerek ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında görüşüldü. Sonrasında Ajlan & Bros Holding Mega Projeler Grup CEO'su Ali Al Hazmi ile biraraya gelinerek, Türk şirketleri ile işbirliği ve ortaklık alanları ele alındı. Heyet, T.C. Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'e bir ziyarette bulunarak Suudi Arabistan'daki iş ve yatırım ortamı hakkında bilgi aldı.Al Muhaidib Grup Yönetim Kurulu Başkanı Suleiman Al Muhaidib'in evsahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde Suudi iş insanları ile biraraya geldi.  

Suudi Arabistan ziyaretinin ikinci gününde TÜSİAD heyeti, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalil Ibn Salamah ile biraraya geldi. Görüşmede bakanlığın öncelik verdiği sektörler ele alınarak TÜSİAD'ın dijitalleşme alanında yürüttüğü çalışmalar aktarıldı. Ardından Suudi Arabistan Varlık Fonu (PIF) Paydaş Yönetimi Bölüm Başkanı Mulham Al Bakree başkanlığındaki heyetle bir araya gelinerek PIF'in Suudi Arabistan'daki ve ülke dışındaki yatırımlarında öncelikli sektörleri hakkında bilgi alındı.

Heyet, Dış Ticaret Otoritesi Guvernörü Mohammad Al Abduljabbar ve Dış Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin önemi vurgulanarak, Türkiye - Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması'nın ilk tur müzakerelerinin başlamasının ekonomik ilişkilere katkısının altı çizildi.

Riyad'daki son görüşmede Olayan Finans Şirketi CEO'su Dr. Nabeel Al Amudi ve ekibi ile yapılan toplantıda iki ülkede yatırım için öncelikli görülen sektörler ele alındı.

TÜSİAD heyeti Suudi Arabistan ziyaretinin son gününde Cidde'de ilk olarak T.C. Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve ekibi ile biraraya geldi. Cidde'deki iş ve yatırım ortamı hakkında bilgi aldı. Ardından Cidde Ticaret Odası Başkanı Mohamed Yousuf Naghi başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve iş insanları heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Cidde ve Suudi Arabistan'daki iş yapma süreçleri, Vizyon 2030 çerçevesinde fırsatlar,ve işbirliği alanları ele alındı.

Heyet,  bir sonraki görüşmesinde Savola Group CEO'su Waleed Khalid Fatani ve Savola Gıda CEO'su Sameh Hassan ile biraraya gelerek Savola'nın Türkiye'deki ve uluslararası yatırımları hakkında bilgi aldı, TÜSİAD'ın çalışma alanlarını ve önceliklerini aktardı. Ardından Nesma Danışma Kurulu Başkanı Eng. Fouad Al-Sherebi ile biraraya gelinerek Nesma'nın Suudi Arabistan'daki yatırımları, öncelikli alanları ve Türkiye'deki fırsatlar hakkında görüşüldü.

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