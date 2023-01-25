TÜRSAB yöneticilerinden Mehmet Savran'a ziyaret

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Faruk Kahveci ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Talip Aldemir’in TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurul Seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimli Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Toplantısında Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı seçilen Faruk Kahveci ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kahveci ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Savran, bir süre TÜRSAB yöneticileri ile sohbet etti.

Konuklarıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce turizme kazandırılan tarihi Kayaşehir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Meryem Ana Kilisesi üzerine de istişarelerde bulunan Savran, Nevşehir il merkezinde arzulanan turizm hareketliliğinin yaşanması için 2023 yılında birçok önemli projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Kayaşehir ile birlikte turizme açılacak olan Meryem Ana Kilisesi’nin, şehir merkezinde de ciddi bir turizm hareketliliği yaşatacağını ifade eden Savran, bu konuda bölgedeki turizmcilerin de desteğini beklediklerini vurguladı.