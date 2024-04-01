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TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: “Gün birlik günüdür”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu Demokratik bir olgunluk içinde geçen seçimlere katılan tüm partileri tebrik ettiklerini söyleyen Sönmez, “Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız Gün birlik ve beraberlik günüdür Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir” dedi

EKONOMİ 01.04.2024, 11:53
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez: “Gün birlik günüdür”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Demokratik bir olgunluk içinde geçen seçimlere katılan tüm partileri tebrik ettiklerini söyleyen Sönmez, “Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir” dedi. Sönmez şunları söyledi:İSTANBUL (İGFA) - “Türkiye İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) olarak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılım sağlayan yurttaşlarımıza ve birkaç münferit olay dışında seçimlerin huzur içinde geçmesini sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyoruz.

Seçim sonuçları, ülkemizin demokratik yapısının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in seçim sonuçlarına ilişkin itidalli, halkın her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajlarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sağduyulu yaklaşımın özellikle hükümet ile yerel yönetimlerin farklı olduğu illerde de gösterilmesini, her şehrimizin eşit imkanlara sahip olduğu demokratik bir ortamın yaratılmasını, parti-görüş tartışmalarının geride bırakılmasını umut ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimler ile iki turda tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve şimdi geride bıraktığımız yerel seçimler dolayısıyla neredeyse 2022 yılından bu yana bir seçim atmosferinin ve ekonomisinin içinde yaşıyoruz. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin gerisinde kaldık. Şimdi seçimler tamamlandı. Normal koşullar altında da dört yıl seçim olmayacak. O halde artık gerçek gündemimize dönmenin tam zamanıdır.

 

Bizim gündemimiz artık çalışanlarımız, emeklilerimiz, çocuklarımız, barınma ve diğer ekonomik sorunlar nedeniyle kazandıkları üniversiteleri terk eden veya hiç gidemeyen gençlerimizdir. Bizim gündemimiz geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız, olası bir büyük depremde yalnızca bir şehrin değil ülke ekonomisinin de çökme riskinin bulunduğu İstanbul, gelişmişlik ve rekabetçilikte son sıralardan kurtulamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizdir. Bizim gündemimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iklim krizi, yeşil dönüşüm, dijitalleşmede Avrupa’daki rakiplerinin gerisinde kalan KOBİ’lerimiz, yanı başımızdaki savaşlar, ihracat pazarlarımızdaki durgunluk, mülteci sorunudur.

“EKONOMİK DÖNÜŞÜM, BAĞIMSIZ YARGI VE EĞİTİM REFORMLARIYLA MÜMKÜN”

Sorunlarımızın büyük bir bölümü her ne kadar ekonomi kaynaklı gibi görünüyor olsa da ekonomideki yapısal dönüşüm ancak bağımsız yargı ve güçlü bir eğitim reformuyla mümkündür. Dolayısıyla ekonomik kalkınma için eğitime ve demokrasiye sarılmalıyız. Bunun için de hukuk devleti güçlendirilmeli, yargı bağımsızlığı güvence altına alınmalı, uluslararası normlara ve sözleşmelere uygun hareket edilmeli, eğitim sistemimiz, çağımızın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere uygun hale getirilmelidir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ana rotasını eğitime çeviren, ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir.”

 

 

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