TÜRKONFED '100. yıl' için Bandırma'dan yola çıktı

Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED, ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu, 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde düzenleyeceği ‘100. Yıl Buluşmaları’nda anlatmak üzere Bandırma’dan yola çıktı.BALIKESİR (İGFA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının olduğu her yerde bulunan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde gerçekleştireceği ‘100. Yıl Buluşmaları’na Bandırma’dan başladı.

29 Ekim 2023’e kadar tamamlanacak buluşmalar ile kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum, iş dünyası ve kent aktörlerinin uzlaşma zemininde bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

TÜRKONFED’in ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu paylaşacağı buluşmaların finali, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirilecek. Ankara’daki buluşmada, TÜRKONFED’in ‘Orta Eğitim Tuzağı’ raporu da ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak.

YEREL YÖNETİMLER VE İŞ DÜNYASI İLE 100. YIL TEMASLARI

Balıkesir ve Çanakkale bölgesi sorumluluk alanında faaliyet gösteren TÜRKONFED üye federasyonu Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde üye dernek ve iş insanları ile bir araya gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, kent aktörleri ile yoğun bir görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’u da ziyaret eden Sönmez, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerel yönetimlere ve iş dünyasına çok önemli sorumluluklar düştüğünü aktardı. Yerelden ulusala ortak akıl ile uzlaşma zemininde bir araya gelerek, hem ülkemiz, hem bölgelerimiz, hem de kentlerimizdeki toplumsal refahın tabana yayılmasında çok önemli bir zemin oluşturulacağını kaydeden Sönmez, "İş dünyası olarak bizler, bu sorumluluğun farkındayız ve uzlaşma zemini yaratmak, diyaloğa kapı açmak için çok sesliliği, çeşitliliği ve çok renkliliği zenginlik olarak görüyoruz" dedi.

“ORTAK AKIL İLE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ”

100. Yıl Buluşmaları’nın ilk durağı olan Bandırma’da BANSİAD’ın ‘30. Yıl Etkinliği’ne katılan ve iş insanlarına hitap eden TÜRKONFED Başkanı Sönmez, “Gelişmiş ekonomilere ve gelişmiş demokrasilere baktığımızda sivil toplumun da güçlü olduğunu görüyoruz. Sivil toplumu güçlendirmek, geçmişin mirasını geleceğin aydınlık günlerine taşımak büyük bir sorumluluk ve özveri ister. Bu ulvi amacı yüreğinde taşıyanlar bireysel değil toplumsal faydalar için birlikte çalışır, birlikte üretir ve birlikte paylaşır” dedi.