Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'na başvurular başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Her yıl tekrarlanması planlanan Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ile listeye giren girişimcilerin kendi bölgelerinde kanaat önderliği rolünü üstelenmesi, sahibi oldukları şirketlerin başarı hikayeleri ile potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olması hedefleniyor.

Yarışmaya katılan şirketler, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki kategoride listelenecek. Yarışma katılım koşullarını yerine getirerek, listeye girmeye hak kazanan şirketler, ödüllerini 19 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek törende, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün elinden alacak.

Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’na https://girisimcikadingucu.tobb.org.tr/ adresinden, 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Başvuru Kriterleri

“Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” kategorisine, 2020 yılında en az 25 kadın çalışanı olan, Türkiye’de merkezi bulunan tüm şirketler başvuru yapabilecek.

“Girişimci Kadın Gücü” kategorisinde ise; Türkiye genelinde başvuru yapan kadın girişimcilerin şirketleri “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci”, “En Çevre Dostu Kadın Girişimci”, “En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci” ve “İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci” alt kategorilerinde değerlendirilecek. Bu kategoride, en az 3 yıllık işletme geçmişine sahip olan, 2019 yılında en az 1 milyon TL satış gelirine sahip, 2021 yılında en az 2 milyon TL satış gelirine sahip, 2019 - 2021 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında artıran, Türkiye’de merkezi bulunan kadın girişimci şirketleri başvurabilecek.

Hisarcıklıoğlu: “Ekonomimizi, kadınların desteği ve gücüyle büyüteceğiz”

Yarışmaya ilişkin olarak açıklamada bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir iş olmadığını belirterek, kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında daha aktif rol alması gerektiğini, kadınların ekonomi ve iş hayatındaki ağırlığının arttıkça, Türkiye’nin daha da güçleneceğini söyledi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun Türkiye’nin en büyük girişimci kadın ağı haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'deki ve dünyadaki oda/borsa camiasında bir marka haline geldi. Bu yapıdaki asıl hedefimiz, başarılı kadınların arkadan gelen gençlere de rol model olmalarıdır. Kadınlar girişimci olmaya heveslensin, başaramamaktan asla korkmasın. Bakın yüzlerce örnek var. Hepsi zorluklar görmüş ama asla pes etmemiş. Bugün cesaretleri ve özgün projeleriyle en güzel noktalara gelmişler. İşte bu noktada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz (KGK), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile işbirliği içinde çok güzel bir projeye imza attı ve Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nı başlattı.

Türkiye’deki kadın girişimciliğin görünürlüğünü artırmak, onları ulusal/uluslararası ağlara entegre ederek etkinliğini teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine destek vererek, kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak adına çıkılan bu yolu çok önemsiyorum. Buradan tüm şirketlerimizi kadın istihdamını daha da artırmaya, bütün kadınlarımızı da cesaretle iş dünyasında yerlerini almaya ve yerlerini büyütmeye çağırıyorum. Asla unutmayın, başarılarınız sadece sizin değil ülkemizin başarısıdır” dedi.

Nurten Öztürk: “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü yarışmasına başvurmaya davet ediyorum”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de ülkelerin kalkınmasının, kadın emeğinin ekonomiye tam anlamıyla yansıması ile mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Güçlü bir ekonomiye, gelişmiş bir toplumsal yapıya sahip olabilmek için kadınların iş dünyasında daha etkin olması gerektiğine inanıyorum. Kadının daha fazla istihdamda yer alması, girişimci olması ve ekonomiye katılması ile yani kadının güçlenmesi ve kalkınmasıyla toplumların çağdaşlık seviyesi artar” dedi.

Kadın girişimciler için finansman ihtiyacı kadar önemli bir diğer motivasyon kaynağının ‘cesaret’ olduğunu vurgulayan Öztürk, Türkiye’deki kadın girişimciliğinin görünürlüğünü artırmak, ilham kaynağı olmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek vererek kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak adına TEPAV iş birliğiyle Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü yarışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Nurten Öztürk, kadın istihdamına önem veren ve kendini çevre, teknoloji, ihracat alanlarında geliştiren girişimci kadınları, başarı hikâyelerini paylaşmaları için, “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü” yarışmasına başvurmaya davet etti.