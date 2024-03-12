Türkiye’nin en büyük güzellik ve bakım fuarına yoğun ilgi

İstanbul'da yer alan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 7-10 mart tarihlerinde Türkiye’nin en büyük güzellik ve bakım fuarı gerçekleşti . Türkiye’den ve dünyanın bir çok yerinden en başarılı markaların yer aldığı fuarda Mint akademiye yoğun bir ilgi oluştu . İSTANBUL (İGFA) - Güzellik ve bakımda son yıllarda büyük başarı yakalamış , son olarak da çalışma bünyesine medya , organizasyon ve reklam kollarını da dahil eden Mint akademi fuarda cihazları, kozmetik ürünleri ve verdiği güzellik eğitimleri ile son derece dikkat çekti .

Sektöre yeni isimler ve markalar kazandırmaya devam eden Mint Akademi kurucusu ve başkanı Tarık Yalçıntepe “ işimizi hakkıyla ve layıkıyla yapmanın karşılığını alıyoruz . Maalesef ki son yıllarda kirletilen bu sektöre eski saygınlığını tekrar kazandırmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız “ diyerek iddialı bir duruş sergiledi .