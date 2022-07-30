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Türkiye’nin balığı İpsala’dan

EKONOMİ 30.07.2022, 19:45
Türkiye’nin balığı İpsala’dan

İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda titiz bir çalışmayla rekor düzeyde yetiştirilen 8 milyon yavru pullu sazan balığı, göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi amacıyla Türkiye’nin 13 iline gönderiliyor.ERDOĞAN DEMİR-KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda ; İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör’’ün katılımıyla gerçekleşen göletlere salım programında ; Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynakları ve ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması amacıyla başlatılan “Balıklandırılması Projesi” kapsamında Sultanköy Barajına 146.000 balık bırakıldı.

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