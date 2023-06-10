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Türkiye’de bataryalı elektrikli araç satışların yüzde 251 yükseldi

EKONOMİ 10.06.2023, 16:15
Türkiye’de bataryalı elektrikli araç satışların yüzde 251 yükseldi

Strategy&, elektrikli araç trendlerini inceleyen Elektrikli Araç Satışları Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - 19 ülkede gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de 2023'ün ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 251 arttı. 

PwC’nin strateji danışmanlığı grubu Strategy&, küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) pazarındaki tüketici tercihlerine ve satış trendlerine mercek tutan Elektrikli Araç Satışları Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Rapor, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 19 ülkeden derlenen verilere dayanarak elektrikli araç satışlarının dağılımını ve pazardaki en güncel trendleri analiz etti. 

Araç satışlarında tüketicinin elektrikli dönüşüme gösterdiği ilginin sürdüğünü ortaya koyan rapor, Çin’de elektrikli araçlara uygulanan sübvansiyonların sona ermesinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarında ani bir yavaşlamaya yol açtığına, bunun da küresel elektrikli araç büyüme hızını yavaşlattığına dikkat çekiyor. Çin pazarındaki büyümede görülen yavaşlamanın küresel rakamlara da önemli bir etkide bulunduğu görülüyor. Raporda, Çin’de bataryalı elektrikli araçlara uygulanan sübvansiyonun sona ereceği yönündeki beklentilerin tüketicilerin bataryalı elektrikli satın alma araç tercihlerinin 2022 sonuna kadarki dönemde yoğunlaşmasına yol açan önemli bir etken olduğunun altı çizildi. 

Ticari filo segmentinin, bataryalı elektrikli araçlar için en önemli büyüme alanı olacağının da altını çizen rapor, üreticilerin (OEM) bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için popüler filo modellerinin elektrikli muadillerini üretmeye hız vermesi gerekeceğine işaret ediyor. Ticari filo segmentlerinde sunulan cazip elektrikli araç seçeneklerinin sınırlı olmasının, büyümeyi frenleyici bir etkide bulunduğuna dikkat çekildi.

Şarj edilebilir hibrit araç gelişiminde lider konumda olmayan ancak büyümeyi destekleyen ülkelerde ise bataryalı elektrikli araç satışlarındaki büyümenin diğerlerine kıyasla çok daha yüksek oluşu dikkat çekti.

Rapor, BEV oyuncularının son dönemde batarya üretimini kalıcı olarak daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir hale getirmeye odaklandıklarını ortaya koyuyor. Raporda ayrıca otomobil üreticilerinin önümüzdeki dönemde pazara sunmaya hazırlandıkları elektrikli araç modellerine de yer verildi.

Türkiye'deki bataryalı elektrikli araç satışlarını da kapsayan Strategy& raporu, pazardaki hızlı büyüme grafiğinin devam ettiğini gösteriyor. Rapor, pazara ilişkin önemli veriler arasında Türkiye’nin Çin’de üretilen bataryalı elektrikli araçlar için %40 ek gümrük vergisi uygulamasına da vurgu yaptı. 

Strategy& Türkiye Lideri Kağan Karamanoğlu araştırma ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Elektrikli araç satışları yıldan yıla artış eğilimini sürdürüyor. Türkiye’de 2023 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bataryalı elektrikli araç satışlarında %251'lik artış kaydedildi. Bu artışta, Togg’un satışa sunulmasının, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Türkiye odağını ve premium segmentte tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisinin geçmiş yıllara kıyasla artırmasının etkilerini gözlemliyoruz. Özellikle EPDK'den şarj istasyonu kurmak amacıyla lisans alan şirket sayısının 120'yi aşmasıyla gelişecek elektrikli araç şarj altyapısını ve elektrikli araç piyasasında öncü firmaların yeni modellerini Türk tüketicilere tanıtacağını düşününce satışlardaki artış eğiliminin sürmesi beklenebilir”. 

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