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Türkiye zeytinyağı ihracatında rekor kırdı

EKONOMİ 27.11.2022, 09:52
Türkiye zeytinyağı ihracatında rekor kırdı

Türkiye, 2021-2022 sezonunda 201 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç etti.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 1 Kasım 2021 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 58 bin 313 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında yüzde 50 artışla 201 milyon 687 bin dolar döviz geliri elde etti.

Zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 32, değer bazında yüzde 50 artış gösterdi. 30 Eylül 2022 itibariyle tamamlanan 2021/22 sezonu Türkiye sofralık zeytin ihracatı ise ilk kez 100 bin tonu aşmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığında sofralık zeytin ihracatı yüzde 24’lük artışla 88 bin tondan 110 bin tona yükselerek, döviz bazında yüzde 15’lik artışla 150 milyon dolardan, 173 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2021-2022 sezonunda zeytinyağı, sofralık zeytin ve prina yağı ihracatımız toplamda yüzde 36 ivmeyle 399 milyon dolara yükseldi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Türkiye, 2021/22 sezonu sonunda 58 bin 313 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında 201,6 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı. Prina ihracatımız yüzde 178’lik artışla 24 milyon dolar oldu. 2021/22 sezonu sonunda zeytinyağı ihracatımızda yeni bir rekora ulaştık. Zeytinyağı ortalama ihraç fiyatımız ise 2021/22 sezonunda yüzde 12 artışla 3 bin 458 dolara yükseldi. Bu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler yüzde 65 artışla 75 milyon dolarla ABD, yüzde 17 artışla 24 milyon dolarla İspanya, yüzde 49 artışla 17 milyon dolarla Japonya, yüzde 150 artışla 10 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 56 artışla 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu.” dedi.  

SEKTÖRÜMÜZ TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMLARINA ULAŞTI

Başkan Er, “Ambalajlı zeytinyağı ihracat tutarımız 107 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 53’ünü ambalajlı olarak gönderdik. Sektörümüzün toplam ihracatı yüzde 36 artarak 399 milyon dolara ilerledi. Bu sezon zeytin zeytinyağı sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı, başarılı bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki 2022/23 sezonunda 730 bin ton zeytin rekoltesi 420 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu rakamlarla Türkiye sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da dünyada ikinciliğe yükselecek.” diye konuştu.

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