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Türkiye Yüzyılı, sanayi yüzyılı

EKONOMİ 21.12.2022, 12:15
Türkiye Yüzyılı, sanayi yüzyılı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırladıklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde Türkiye’yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getirecek çalışmalar sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri’de bu alanda yapılan yatırımları inceledi, yeni hizmetlerin açılışını yaptı.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet ile birlikte sanayi ve ticaret alanında gerçekleşen çalışmaları değerlendirdi.

ÇEVRECİ BİR TEKNOLOJİYE SAHİP YATIRIM

Başkan Büyükkılıç, Bakan Varank ile birlikte çevreci bir tesisi hizmete açtıklarını belirterek, “Ülkemizde mobilya sektörünün en önemli şehirlerinin başında yer alan Kayseri’mizde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın katılımlarıyla çevreci bir teknolojiye sahip olan Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'ni (MOBİBOYA) hizmete açtık” dedi.

6 PROJE VE KAYSERİ OSB’DEKİ 3 YENİ FABRİKANIN TOPLU AÇILIŞI YAPILDI

6 proje ve Kayseri OSB’deki 3 yeni fabrikanın da toplu açılışının yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, “Açılışlarımız bununla da sınırlı kalmayıp toplam yatırım bedeli 470 milyon lira olan ORAN Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği 6 proje ve Kayseri OSB’deki 3 yeni fabrikanın Toplu Açılış Töreni’ni gerçekleştirdik. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Sayın Bakanımızla birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı da ziyaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgiler aldık” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın toplu açılış töreninde açılışını yaptığı Turkuaz Seramik’in OSB’deki fabrikasını ziyaret ettiklerini ifade ederek, burada fabrikada incelemelerde bulunup, işçilerle bir araya geldiklerini söyledi.

BAKAN VARANK VE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ESNAFLA BULUŞTU

Büyükkılıç, Bakan Varank ile birlikte Sahabiye Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetimini ziyaret eden Büyükkılıç ve Varank, ardından sabırsızlıkla bekleyen gençlerle ve kadın kollarıyla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, ‘Türkiye Yüzyılı’nın, sanayinin yüzyılı olacağını ve Kayseri’nin de sanayi ve ticaret alanında önemli destekler vereceğini belirterek, şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile birlikte yerli ve milli üretimde hem Kayseri’mizin hem de ülkemizin en önemli kuruluşlarından ASPİLSAN’ı ziyaret ettik. Geleceğe yönelik önemli çalışmalara imza atan ASPİLSAN’ın değerli çalışanlarına kolaylıklar dilerim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile birlikte Kayseri Sanayi Odası’nın Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak, yönetimimizle ve üyelerimizle bir araya geldik. Sanayi ve endüstri merkezi şehrimize hizmet eden her bir sanayicimize teşekkür ederim.

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