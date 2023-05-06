Türkiye yenilenebilir enerjiyi keşfetti
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), düzenlediği “Sürdürülebilir Gelecek için Yenilenebilir Enerji Fırsatları” başlıklı webinar ile yenilenebilir enerji alanındaki fırsatları ele aldı.İSTANBUL (İGFA) - Webinarda; katılımcılar, geniş ölçekte sürdürülebilirlik perspektifinden, yenilenebilir enerjide büyüme, gelişim ve fırsat alanlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
IICEC Koordinatörü Dr. Mehmet Doğan Üçok, küresel ısınmada belirlenen ortalama ısının 1,5 dereceyi geçmesinin dünyadaki tüm dengeleri değiştireceğini belirterek, “Şu anda yenilenebilir enerjiye dönük önemli adımlar atılıyor.
Uluslararası Enerji Ajansının rakamlarına göre, geçen sene dünyada kurulan elektrik santrallerinin %60’a yakını güneş, yüzde 30’a yakını ise, rüzgâr enerji santrallerinden oluştu. Yani neredeyse tamamı yenilenebilir enerji. Bu adımlara rağmen yine de 2030 yılında dünyadaki emisyonların yarı yarıya azaltılması oldukça zor görünüyor” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
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|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
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|31
|37
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|36
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|31
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|30
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|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|32
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Chelsea
|34
|40
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|40
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|35
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16