Türkiye'ye UDY dopingi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı Eylül ayına ait Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) tutarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye gelen UDY tutarı 9,282 milyar dolar olurken son 12 aylık dönemde toplam UDY girişi 12,82 milyar dolara ulaştı.ANKARA (İGFA) - 2022 yılı ilk 9 aylık UDY verilerine göre bu dönemde Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke 1,5 milyar dolar ile İspanya oldu. Verilere göre İsviçre 636 milyon dolarlık yatırımı ile ikinci, Hollanda ise 601 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Sektörel kırılıma bakıldığında ise; 2022 yılı ilk 9 ayında finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 35’lik pay en fazla UDY çeken sektör olurken, imalat sanayi yüzde 23 ile ikinci ve toptan/perakende ticaret yüzde 21 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu UDY rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye, pandemi sonrası dönemde ve devam etmekte olan küresel kırılganlıklar ve risklere rağmen güçlü ve dayanıklı yatırım ortamı sayesinde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalar ve jeopolitik gelişmelere karşı atılan adımlar ile yatırım ortamının ve ekonominin canlılığının devamı sağlanmakta. UNCTAD’ın (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) son yayınladığı rapora göre dünyada UDY hareketleri 2022 yılının 2. Çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %30 oranında düşüş gösterdi ve yıl geneli için dünyada bir yavaşlama öngörüsünde bulunuldu. Türkiye’ye baktığımızda ilk 3 çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 ile sınırlı kalan bir yavaşlama gözlemliyoruz. Dikkat çeken bir diğer başlık ise teknoloji girişimciliği alanındaki yatırımların artarak devam etmesi. Tüm dünyada teknoloji yatırımlarında keskin düşüler gözlemlenirken; 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde Türkiye’deki tohum, erken ve ileri aşama teknoloji girişimleri 208 işlemde 1.5 milyar dolar yatırım aldı. Bu yatırımlarda toplam 99 farklı uluslararası yatırımcı bulunmakta ve söz konusu uluslararası yatırımcıların da 61’i Türkiye’deki bir girişime ilk kez yatırım gerçekleştirdiler. Özetle, Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz ve yeni yatırımcıların da ülkemize gelmeye devam ettiğine şahit oluyoruz” diye konuştu.