Türkiye'ye 'değer' katanlar ödüllendi

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunanlar ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - ‘Türkiye için Değer’ ilkesiyle Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’, savunma sanayiinden gıda sektörüne, ihracattan gastronomiye, sanat ve spor dünyasından birçok markayı ve Türkiye’nin değerli isimlerini bir araya getirirdi.

Türkiye’nin ufkunu genişleten, başarı hikayeleriyle sektörlerine ve topluma örnek oluşturan önemli marka ve isimlerin ödüllendirildiği törende Turksat, Galataport, Aselsan, LC Waikiki, Arçelik, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Şef Fatih Tutak, Ampute Milli Takımı, Odunpazarı Modern Müze ve Sanatçı Refik Anadol ödüllerini aldı.

Zirve, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla yapıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “4. Değer Zirvesi ülkemiz için çok önemli. Türkiye değerli markalara sahip. İstanbul’umuz başlı başına bir değer ve marka. Bu zirveye üçüncü kez katılıyorum. Zirvede, Türkiye’mize çok büyük katkıda bulunan ve yapılan değerlendirme sonucunda ödül kazanan birçok arkadaşımızla beraber olduk ve ödüllerini takdim ettik. Bugün de burada Türkiye’ye değer katan pek çok marka var. İyi ki varsınız, Türkiye’mize değer katan her birinize çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Türkiye’yi en çok ihracat yapan ülkelerden biri yapma vizyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu mücadelede ancak mevcut değerlerimize değer katarak ulaşabiliriz. Büyük hedeflerimiz için ihracatımızdaki yüksek teknolojili, tasarımlı ve markalı ürünlerin payını artırmak durumundayız. Ülkemizde bu potansiyelin fazlasıyla olduğunu biliyoruz. Bir yandan mevcut değerlerimizi korurken diğer taraftan da yenilerini geliştirmenin arayışı içindeyiz. Sektörel bazda katma değeri artırmak için birliklerimizle beraber iş birliği ve koordinasyonu yüksek seviyede tutuyoruz” diye konuştu.

Zirve ve ödül törenine dördüncü kez imza atan Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez ise; “Türkiye’den doğan, inovatif yeniliklerle dikkat çeken, global başarılara imza atan markaların daha çok adının duyulması amacıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin değerlerini yeniden ödüllendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Markaları ödüllendirirken, her zaman sorumlu, duyarlı ve saygılı marka duruşu çizen, sürdürülebilirliği gözeten markalara öncelik verdik. Bugünkü ödül törenimizde de Türkiye’ye değer katan markalar olduğu kadar kültürel zenginliğimizi ve sportif başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyan marka ve isimleri ağırladık ve bizi gururlandıran başarı hikayelerine ortak olduk” dedi.

Törende marka ve isimlere ödülleri, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Pınar Erez tarafından takdim edildi.

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Etkinlikte ‘Bilişim Sektörüne Değer Katan Marka’ ödülü Türksat adına Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kemal Yüksek’e, ‘Yaşama Değer Katan Marka’ ödülü Galataport /DOĞUŞ adına Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas’a, ‘Savunma Sanayine Değer Katan Marka’ ödülü ASELSAN adına ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’e, ‘Markalı İhracata Değer Katan Marka’ ödülü LC Waikiki adına LC Waikiki e-ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş’e ve ‘100 Yıllık Değer’ ödülü Kuru Kahveci Mehmet Efendi adına Kuru Kahveci İcra Kurulu Başkanı Tuncer Akgün’e verildi.

‘Türk Gastronomisine Değer Katan Marka’ ödülü Türk Fatih Tutak adına Şef Fatih Tutak’a, ‘Ülke Sporuna Değer Katan Marka’ ödülü Ampute Milli Takımı adına Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen’e, ‘Sanata Değer Katan Marka’ ödülü Refik Anadol’a, ‘Kültürel Mirasa Değer Katan Marka’ ödülü Odunpazarı Modern Müze adına Polimeks Holding Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aykanat’a, ‘Milli Üretime Değer Katan Marka’ ödülü Arçelik adına Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat’a takdim edildi.