Son Dakika

Türkiye'ye 'değer' katanlar ödüllendi

EKONOMİ 28.01.2023, 16:30
Türkiye'ye 'değer' katanlar ödüllendi

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunanlar ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) -  ‘Türkiye için Değer’ ilkesiyle Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’, savunma sanayiinden gıda sektörüne, ihracattan gastronomiye, sanat ve spor dünyasından birçok markayı ve Türkiye’nin değerli isimlerini bir araya getirirdi. 

Türkiye’nin ufkunu genişleten, başarı hikayeleriyle sektörlerine ve topluma örnek oluşturan önemli marka ve isimlerin ödüllendirildiği törende Turksat, Galataport, Aselsan, LC Waikiki, Arçelik, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Şef Fatih Tutak, Ampute Milli Takımı, Odunpazarı Modern Müze ve Sanatçı Refik Anadol ödüllerini aldı. 

Zirve, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla yapıldı.  Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “4. Değer Zirvesi ülkemiz için çok önemli. Türkiye değerli markalara sahip. İstanbul’umuz başlı başına bir değer ve marka. Bu zirveye üçüncü kez katılıyorum. Zirvede, Türkiye’mize çok büyük katkıda bulunan ve yapılan değerlendirme sonucunda ödül kazanan birçok arkadaşımızla beraber olduk ve ödüllerini takdim ettik. Bugün de burada Türkiye’ye değer katan pek çok marka var. İyi ki varsınız, Türkiye’mize değer katan her birinize çok teşekkür ediyorum.” 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Türkiye’yi en çok ihracat yapan ülkelerden biri yapma vizyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu mücadelede ancak mevcut değerlerimize değer katarak ulaşabiliriz. Büyük hedeflerimiz için ihracatımızdaki yüksek teknolojili, tasarımlı ve markalı ürünlerin payını artırmak durumundayız. Ülkemizde bu potansiyelin fazlasıyla olduğunu biliyoruz. Bir yandan mevcut değerlerimizi korurken diğer taraftan da yenilerini geliştirmenin arayışı içindeyiz. Sektörel bazda katma değeri artırmak için birliklerimizle beraber iş birliği ve koordinasyonu yüksek seviyede tutuyoruz” diye konuştu. 

Zirve ve ödül törenine dördüncü kez imza atan Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez ise; “Türkiye’den doğan, inovatif yeniliklerle dikkat çeken, global başarılara imza atan markaların daha çok adının duyulması amacıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin değerlerini yeniden ödüllendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Markaları ödüllendirirken, her zaman sorumlu, duyarlı ve saygılı marka duruşu çizen, sürdürülebilirliği gözeten markalara öncelik verdik. Bugünkü ödül törenimizde de Türkiye’ye değer katan markalar olduğu kadar kültürel zenginliğimizi ve sportif başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyan marka ve isimleri ağırladık ve bizi gururlandıran başarı hikayelerine ortak olduk” dedi. 

Törende marka ve isimlere ödülleri, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Pınar Erez tarafından takdim edildi. 

İŞTE KATEGORİLER

Etkinlikte ‘Bilişim Sektörüne Değer Katan Marka’ ödülü Türksat adına Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kemal Yüksek’e, ‘Yaşama Değer Katan Marka’ ödülü Galataport /DOĞUŞ  adına Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas’a,  ‘Savunma Sanayine Değer Katan Marka’ ödülü ASELSAN adına ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’e, ‘Markalı İhracata Değer Katan Marka’ ödülü LC Waikiki adına LC Waikiki e-ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş’e ve ‘100 Yıllık Değer’ ödülü Kuru Kahveci Mehmet Efendi adına Kuru Kahveci İcra Kurulu Başkanı Tuncer Akgün’e verildi. 

‘Türk Gastronomisine Değer Katan Marka’ ödülü Türk Fatih Tutak adına Şef Fatih Tutak’a, ‘Ülke Sporuna Değer Katan Marka’ ödülü Ampute Milli Takımı adına Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen’e, ‘Sanata Değer Katan Marka’ ödülü Refik Anadol’a, ‘Kültürel Mirasa Değer Katan Marka’ ödülü Odunpazarı Modern Müze adına Polimeks Holding Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aykanat’a, ‘Milli Üretime Değer Katan Marka’ ödülü Arçelik adına Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat’a takdim edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Giresunspor 19 21
14. Hatayspor 19 20
15. Kasımpaşa 19 19
16. Antalyaspor 18 18
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 45
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 22
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Cadiz 19 19
16. Sevilla 18 18
17. Getafe 18 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 18 6