Türkiye TOGG'da tercihini yaptı; Kapadokya

TOGG'un Türkiye geneli yeni araç renk anketi sonuçlandı. 500 bin kişinin katıldığı sosyal medya anketinde en fazla tercih edilen rengin Kapadokya olduğu açıklandı.BURSA (İGFA) - TOGG'un Türkiye geneli yeni araç renk anketi sonuçlandı.

TOGG, Twitter'den yaptığı paylaşımla, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi #Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" şeklinde duyurdu.