Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ilişkilere yeni soluk getirdi

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda Johnson Controls Arabia ve Cvsair dahil 23 firmanın imzaladığı iş birliği anlaşmaları ekonomik ilişkilere yeni bir soluk getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu, iki ülke arasında önemli mutabakat ve iş anlaşmalarına ev sahipliği yaptı. Bu anlaşma kapsamında, Johnson Controls Arabia ile Türkiye'nin yerli ve milli firması Cvsair ve 21 diğer firma arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Johnson Controls Arabia CEO'su Dr. Mohanad AlShaikh, İstanbul'da düzenlenen Suudi Arabistan İş Forumu'na katılarak etkinlikte önemli bir rol üstlendi. İki ülkenin ekonomi ve turizm bakanlıklarının katıldığı forum, son yılların en yoğun katılımlı iş platformlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Dr. AlShaikh'in katılımı, Johnson Controls Arabia'nın Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirme vizyonunu yansıtırken şirket, ekonomik bağları güçlendirme ve ortak hedeflere ulaşma amacını taşıdı. Cvsair gibi Türkiye'nin yerli ve milli HVAC firmalarının da Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği kapsamında yer alması, sektörde büyük bir heyecan oluşturdu.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, her iki ülkenin de ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirme ve gelecekteki işbirliklerini destekleme adına önemli bir adım olarak kaydedilirken, HVAC sektöründeki bu iş birlikleri, her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına katkıda bulunarak bölgesel işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.