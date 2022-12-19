Türkiye 'Sigorta' Sohbetleri'nin yeni durağı Bursa oldu

Türkiye Sigorta’nın Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle düzenlediği, Türkiye “Sigorta” Sohbetleri’nin üçüncü durağı Bursa oldu.BURSA (İGFA) - ‘Türkiye “Sigorta” Sohbetleri’nin 3’üncüsü 15 Aralık tarihinde Bursa’da düzenlendi. Bölgenin sigortacılık konusundaki ihtiyaçlarını ve potansiyelini mercek altına almak üzere sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bölgenin sektör öncüleri bir araya geldiği panelde; doğal güzelliklerle sanayi ve teknoloji uyumunu başarmış dünyanın nadir birkaç şehrinden biri olan Bursa’nın, Türkiye Sigorta için önemi rakamlarla birlikte ortaya konuldu.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, “Bursa tarımı ve sanayisiyle ekonomimizin can damarı olan kentlerden biri. Bu güzel kentimizin her değerini güvence altına almak için çalışıyor, Bursa’ya yatırım yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

Gelişmiş imalat sanayii ve ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi konumunda yer alan Bursa’nın barındırdığı potansiyele değinen Duman, Türkiye’nin ekonomik olarak en gelişmiş beşinci ili olan Bursa'nın Türk ekonomisinin geliştirilmesi ve ona yeni ivmeler kazandırılmasında aktif ve yönlendirici bir gücü temsil ettiğini söylerken, "Bursa, yaklaşık 3,27 milyon nüfusuyla Türkiye’mizin 4’üncü büyük ili. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 35’i ise 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizden oluşuyor. Bursa da 18 yaş altı genç nüfusuyla BES’te önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için Türkiye Sigorta olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.