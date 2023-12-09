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Türkiye pil fabrikası yatırımcılarının markajında

EKONOMİ 09.12.2023, 12:00
Türkiye pil fabrikası yatırımcılarının markajında

Dünyanın önde gelen inşaat ve proje yönetimi şirketlerinden Turner International’ın Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, yakın gelecekte ülkemizde lityum pil fabrikası, veri merkezi ve lojistik alanlarındaki yatırımların katlanacağını ve Türkiye’nin bu alanlardaki yerli-yabancı pek çok yatırımcı için çok cazip bir pazar olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada 60’tan fazla ülkede ofisi bulunan Kuzey Amerika merkezli uluslararası inşaat ve proje yönetimi şirketi Turner International için 10 yıldır aktif olarak faaliyet gösterdiği Türkiye, en stratejik pazarlardan biri oldu.  

Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, Türkiye’nin gerek doğu ve batı arasında bir köprü görevi gören jeopolitik konumu gerekse iklimi ve potansiyeli ile yakın gelecekte pek çok yeni yatırımın odak noktası olacağını öngördüklerini kaydetti. Global yatırım trendini değerlendiren Kılıç, “ Global arenada veri merkezi, lojistik ve artan elektrikli araçların beraberinde getirdiği lityum pil fabrika yatırımları alanlarındaki projeler ön plana çıkıyor. Bu alanlarda ABD’de müteahhitlik alanında aktif olduğumuz için, şimdi bu yatırım dalgasının proje yönetim ayağı üzerinden Türkiye’ye hızla yaklaştığını görüyoruz. Ülkemizde kısa ve orta vadede bu yatırımlarda hızlı bir ilerleme kaydedileceğini öngörüyoruz” dedi. 

Yerli yabancı pek çok veri merkezi yatırımcısı sırada 

Dünyada veri merkezi ihtiyacının ve data depolamanın öneminin pandemiden sonra arttığını hatırlatan Kılıç, “Biz de uluslararası bir firma olarak bu alanda ortaklıklarımızı global anlamda geliştirdik. Bu stratejimizin önemli bir ayağı olan Türkiye, şu anda Polonya’dan sonra Avrupa’da veri merkezi için en cazip ülke. Türkiye’nin hem veri merkezi hem lojistik yatırımlarında cazip olmasının en önemli nedenleri, doğu ve batının arasında olan jeopolitik konumu, veri merkezlerinin gerektirdiği ılıman iklimi, iş gücünün nispeten daha ucuz olması ve teknik çalışanların da diğer ülkelere oranla kalifiye olması” şeklinde konuştu. 

Yabancı firmalar kadar yerli firmaların da bu alanda yatırım talepleri bulunduğunu belirten Kılıç, “Veri merkezi alanında lider olan ABD’de özellikle Turner olarak bizzat çalıştığımız Facebook ve Amazon gibi firmalar, pazar paylarını bu alanda yatırım yaparak gittikçe artırıyor. Bu alanda ABD dışında İspanya, İrlanda ve İngiltere’de de çalışmalarımız var. Şimdi yurtdışındaki bilgi birikimimizi Türkiye’ye aktararak, Equinix ile veri merkezi projesinde bu alanda spesifik uzmanlığı olan ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Büyük bir pazar vaat eden Türkiye’de veri merkezi alanında spesifik takımların kurulması sadece proje yönetimi açısından değil, inşaat firmaları açısından da elzem bir hal aldı. ‘İstanbul veya Türkiye’nin otele mi ihtiyacı var, veri merkezine mi ihtiyacı var?’ diye bakarsak veri merkezinin daha büyük bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim.” değerlendirmesini yaptı. 

Elektrikli araçlar, pil üretimini zorunlu kılacak 

Deneyimli oldukları bir diğer alanın ‘lityum pil fabrikaları’ olduğunu ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hızla ilerlediğini vurgulayan Kılıç, “Halihazırdaki önde gelen otomobil üreticileri, elektrikli araçların zorunlu olarak kullandığı lityum pilleri üretmiyor, ithal ederek montajını gerçekleştiriyor. Ancak hem pillerin ithalat maliyetinin yüksekliği, hem de önümüzdeki dönemde ihtiyacın artmasına paralel olarak üretim şart olacak. TOGG ile elektrikli araç konusunda büyük bir adım atılan Türkiye’de bu alanda katma değerli yatırımlar başlayacak. Yurtdışı bağlantılarımız dolayısıyla yeni pil fabrikası yatırımlarının da pazara gireceğini duyuyoruz. Bunlardan biri Ankara’da büyük bir yatırım olması planlanıyor biz de özellikle yabancı yatırımcıların olduğu bu tür projelerin Türkiye’de kurulmasına ön ayak olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kılıç pil fabrikalarının endüstriyel binalardan farklı olarak daha önce yapılmamış, özel bir ekspertiz gerektirdiğine, nem kontrolü, pek çok kimyasalın korunması ve saklanması noktalarında uzmanlık isteyen özel bir yapılanmayı şart koştuğuna da dikkati çekti. 

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