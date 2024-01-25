Türkiye'nin meyve sebzesinde 2028 hedefi belirlendi

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatının lider konumda olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son 1 yılda meyve sebze mamulleri ihracatında 1 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sektörün hedefimizde günümüzde 2,5 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılında 5 milyar dolara çıkarmak var.İZMİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı olan 2023 yılını ihracat rekorlarıyla geride bırakan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2024 yılına da parlak bir giriş yaptı.

2024 yılının ilk 23 günlük döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 37’lik artışla 50 milyon dolardan 68,6 milyon dolara çıkaran EYMSİB geride kalan 1 yılda 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, su ürünlerinde 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1 milyar dolar barajını aşan tek gıda sektörü olmuştu. Meyve sebze mamulleri sektörü EİB çatısı altında 1 milyar dolar barajını geçen ikinci gıda sektörü olmayı başardı.

TÜRKİYE’NİN MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATININ YÜZDE 43’Ü EGE’DEN

Meyve sebze mamulleri sektöründe Türkiye’nin ihracatının yüzde 43’üne imza attıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yetişen birbirinden lezzetli meyve ve sebzeleri işleyerek katma değerli hale dönüştüren, dünya standartlarında modern çok sayıda meyve sebze mamulleri tesisine sahip olduğumuzu, Türkiye’nin meyve sebze mamulleri sektöründe ihracatının hızlı bir şekilde artacağı ekosistemin var olduğunun altını çizdi.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin toplamda ihracatının 6 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisini veren Başkan Uçak, “Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimiz çok geniş bir ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir tarafındaki sofraları donatıyoruz. Meyve suları, domates salçası, turşular, kurutulmuş domates, meyve konserveleri, soslar, alkollü içecekler, sağlıklı atıştırmalıklar, hazır yiyecekler, dondurulmuş meyve sebzeler meyve sebze mamulleri sektöründe öne çıkan ihraç ürünlerimiz. Meyve sebze mamulleri sektörümüz, ürünlerimize katma değer kazandırarak ihracat gelirimizi artıran bir misyonu üstleniyor” diye konuştu.

Meyve sebze mamulleri sektörünün 2024 yılında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde İngiltere pazarını önceliklendiren yeni bir Turquality Projesini başlatacağını aktaran Uçak, “Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gdıa sektörleri olarak ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin bilinirliğini ve ihracatını artırmak için 5 yıldır sürdürdüğümüz ‘Turkish Tastes’ isimli TURQUALITY Projesi sayesinde ABD’ye gıda ihracatımız 5 ylda yüzde 151’lik artışla 138 milyon dolardan 346 milyon dolara yükselttik. Meyve sebze mamulleri sektörümüzün Yeni TURQUALITY Projesi, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçecek olması, Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle meyve sebze mamulleri ihracatımızın katlanarak 2028 yılında 5 milyar doları aşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İHRACATIN LİDERİ TURŞU OLDU

Öte yandan Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin geride kalan 1 yıllık dönemde yaptığı 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında biber turşuları grubunun 144 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını paylaşan Başkan Uçak diğer ürün gruplarının ihracat rakamlarını şöyle özetledi; “Kurutulmuş domates ihracatı 115 milyon dolar, kornişon turşu ihracatı 111,5 milyon dolar, elma suyu ve konsantreleri ihracatı 91 milyon dolar, dondurulmuş domates ihracatı 49 milyon dolar, közlenmiş sebzeler 42,5 milyon dolar, domates salçası 42 milyon dolar, dondurulmuş çilek 27,5 milyon dolar ihraç edildi.”