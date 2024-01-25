Son Dakika

Türkiye'nin meyve sebzesinde 2028 hedefi belirlendi

EKONOMİ 25.01.2024, 09:20
Türkiye'nin meyve sebzesinde 2028 hedefi belirlendi

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatının lider konumda olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son 1 yılda meyve sebze mamulleri ihracatında 1 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sektörün hedefimizde günümüzde 2,5 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılında 5 milyar dolara çıkarmak var.İZMİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı olan 2023 yılını ihracat rekorlarıyla geride bırakan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2024 yılına da parlak bir giriş yaptı.

2024 yılının ilk 23 günlük döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 37’lik artışla 50 milyon dolardan 68,6 milyon dolara çıkaran EYMSİB geride kalan 1 yılda 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, su ürünlerinde 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1 milyar dolar barajını aşan tek gıda sektörü olmuştu. Meyve sebze mamulleri sektörü EİB çatısı altında 1 milyar dolar barajını geçen ikinci gıda sektörü olmayı başardı.

TÜRKİYE’NİN MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATININ YÜZDE 43’Ü EGE’DEN

Meyve sebze mamulleri sektöründe Türkiye’nin ihracatının yüzde 43’üne imza attıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yetişen birbirinden lezzetli meyve ve sebzeleri işleyerek katma değerli hale dönüştüren, dünya standartlarında modern çok sayıda meyve sebze mamulleri tesisine sahip olduğumuzu, Türkiye’nin meyve sebze mamulleri sektöründe ihracatının hızlı bir şekilde artacağı ekosistemin var olduğunun altını çizdi.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin toplamda ihracatının 6 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisini veren Başkan Uçak, “Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimiz çok geniş bir ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir tarafındaki sofraları donatıyoruz. Meyve suları, domates salçası, turşular, kurutulmuş domates, meyve konserveleri, soslar, alkollü içecekler, sağlıklı atıştırmalıklar, hazır yiyecekler, dondurulmuş meyve sebzeler meyve sebze mamulleri sektöründe öne çıkan ihraç ürünlerimiz. Meyve sebze mamulleri sektörümüz, ürünlerimize katma değer kazandırarak ihracat gelirimizi artıran bir misyonu üstleniyor” diye konuştu.

Meyve sebze mamulleri sektörünün 2024 yılında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde İngiltere pazarını önceliklendiren yeni bir Turquality Projesini başlatacağını aktaran Uçak, “Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gdıa sektörleri olarak ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin bilinirliğini ve ihracatını artırmak için 5 yıldır sürdürdüğümüz ‘Turkish Tastes’ isimli TURQUALITY Projesi sayesinde ABD’ye gıda ihracatımız 5 ylda yüzde 151’lik artışla 138 milyon dolardan 346 milyon dolara yükselttik. Meyve sebze mamulleri sektörümüzün Yeni TURQUALITY Projesi, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçecek olması, Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle meyve sebze mamulleri ihracatımızın katlanarak 2028 yılında 5 milyar doları aşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İHRACATIN LİDERİ TURŞU OLDU

Öte yandan Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin geride kalan 1 yıllık dönemde yaptığı 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında biber turşuları grubunun 144 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını paylaşan Başkan Uçak diğer ürün gruplarının ihracat rakamlarını şöyle özetledi; “Kurutulmuş domates ihracatı 115 milyon dolar, kornişon turşu ihracatı 111,5 milyon dolar, elma suyu ve konsantreleri ihracatı 91 milyon dolar, dondurulmuş domates ihracatı 49 milyon dolar, közlenmiş sebzeler 42,5 milyon dolar, domates salçası 42 milyon dolar, dondurulmuş çilek 27,5 milyon dolar ihraç edildi.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Antalyaspor 22 33
6. Rizespor 21 32
7. A.Demirspor 22 31
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Gaziantep FK 22 23
15. Hatayspor 22 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6