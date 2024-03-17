Türkiye'nin ilk tohumculuk firması dışa bağımlılığı azaltmada öncü

Türkiye’nin tarımsal üretimini arttırarak ülkenin ekonomik, sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunan ve Türkiye'nin ilk tohumculuk firmalarından olan Beta Ziraat ve Tic. A.Ş., sektördeki başarılı çalışmalarına devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Şeker çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’de ilk kurulan tohum firmalarından olan Beta Ziraat ve Tic. A.Ş., yerli, milli ve doğal çeşitleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak sektördeki deneyim ve birikimiyle ön plana çıkmaktadır.

1961 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk tohumculuk firmalarından olan Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., 2008 yılında Konya Şeker ile güçlerini birleştirmiş, yurt içinde ve dışında ihracat hacmini artırmaya odaklanarak faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Bölgeye uygun nitelikli tohumlar üreterek tarımsal verimliliği artırmayı ve çiftçi refahını yükseltmeyi hedefleyen Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., dışa bağımlılığı azaltarak çiftçilerin gelirini çeşitlendirme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Çiftçinin pancarla birlikte münavebede kullandığı ürünleri de yetiştirerek sözleşmeli tohumluk üretimi yapmasına imkân veren firma, çiftçinin gelirinin çeşitlenmesine ve geliştirilmesine katkılar sağlamaktadır.

“TAMAMEN YERLİ VE MİLİ”

Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., alanında uzman kadrolar ve modern teknolojiyi kullanarak, özellikle Şeker Pancarı Tohumluğu ve diğer Endüstri Bitkileri başta mısır, ayçiçeği, bakliyat olmak üzere hububat üretimi de yapmaktadır. Başta Konya olmak üzere Samsun, Amasya, Eskişehir ve Bursa illerinde 16 farklı bitki türü ve 50’nin üzerinde çeşit ile tohum üretimi gerçekleştirerek ülke tarımına katkı sağlamaktadır. Yenilikçi yaklaşımıyla AR-GE çalışmalarına önem veren Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., tarımsal teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek yerli ve yeni çeşit tohumlarla üretimine katkı sunmaktadır.