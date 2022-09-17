Türkiye'nin ilk OSB'si 60 yaşında

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 60. kuruluş yıldönümünü görkemli bir gece ile kutladı. Gecede BOSİAD’ın da 10. yılı kutlandı.BURSA (İGFA) - Planlı kalkınma ve sanayileşme hamlesi kapsamında Türkiye’de kurulan ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, kuruluşunun 60. yılını görkemli bir gece ile kutladı. Gecede Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin de (BOSİAD) 10. yılı kutlandı. Sheraton Otel’de düzenlenen geceye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Engin Yener, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile bölge sanayicileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Bursa OSB ve BOSİAD için hazırlanan filmin gösteriminin ardından ilk olarak kürsüye çıkan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Bursa OSB’nin sosyal yüzü olma hedefiyle kurulan BOSİAD’ın, 10 yıl içinde Bursa’nın önemli SİAD’ları arasında yerini aldığını söyledi. Çağan, “Öncü bir organize sanayi bölgesinin sivil toplum kuruluşu olarak, sadece sanayinin üretimine değil aynı zamanda bu üretimin sürdürülebilir olmasına odaklandık. Geçen 10 yılda çalışmalarımızın omurgasını 3 ana başlık, oluşturdu. Bunlar; Çevre, mesleki eğitim ve gençlik. 2015 yılında start verdiğimiz BOSİAD Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ile sanayide çevre bilincini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Meslek liselerinin eski itibarına kavuşması için birçok çalışma gerçekleştirdik. Bölgemizdeki Atatürk Endüstri Meslek Lisemizin sorumluluğunu üstlendik. Sanayicilerimizin de desteği ile Endüstri 4.0 laboratuvarının kurulmasına yardımcı olduk. Öğrencilerimizin sınıflarına konuk olduk ve onları tesislerimizde eğittik. Amacımız; onların ara eleman değil aranan eleman olmalarını sağlamak. İlk defa sanayide X, Y ve Z kuşağı bir arada çalışmaya başlıyor. İş hayatına yeni giren Z kuşağı çocuklarımızın ve çalışanlarımızın kuşak farkını iyi anlamak zorundayız. Bu sebeple Z gençlerinden oluşan bir Z meclisi oluşturduk. Bu meclis ile sanayi ve Z kuşağının beklentilerini anlayarak gençlerin sanayiye uyum sürecini hızlandırmaya çalışacağız. Çevre, mesleki eğitim ve genç fikirlerle sürdürülebilir bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Örnek olmak kıvanç verici

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz da, geçen sene pandemi nedeniyle 60’ıncı yıllarını kutlayamadıklarını ifade ederek, “Kısmet bugüneymiş. Biliyoruz ki; ilk olmak kolay değil. Ama örnek olmak bir o kadar da kıvanç verici. Bursa OSB olarak biz, bizden sonra kurulan 374 OSB’ye hep örnek olduk ve örnek olmaya devam ediyoruz. Bölge olarak belirli aşamalardan geçerek bugünlere geldik. Bölgemizi kuran değerli büyüklerimizi, başkan olarak görev yapanlar ile yönetim kurullarımızda görev alan yöneticilerimizi şükranla anıyor, aramızdan ayrılanlara da rahmetler diliyorum” diye konuştu.

Bursa OSB olarak daha sonra kurulan 374 OSB’ye hep örnek olduklarını ve örnek olmaya devam ettiklerini anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

“Bursa’daki OSB’ler bir araya gelerek 4 milyon dolarlık bir yatırımla BOSBİR A.Ş.’yi kurduk. 3.5 megawat gücünde güneş enerji santrali yatırımı yaptık. Atıksu arıtma tesisimizin güncel deşarj şartlarına göre revizyonu sonrasında tesisimizden çıkan ve dereye deşarj ettiğimiz suyu yeni bir yatırımla tekrar proses suyu olarak kullanmak istiyoruz. Böylece kapalı devre bir su döngü sistemimiz olacak. Yeni faaliyetlerimiz olarak; Emek su depoları ile OSB arasındaki boruları yeniliyoruz. Yaklaşık 12 milyon liralık bir proje ve çalışmalar başladı. Atıksu arıtma tesisimizin biyolojik arıtma revizyonunu yapacağız. Bu da 1 milyon euro tutarında bir yatırım ve ocak ayına bitirmiş olacağız. Enerji nakil hatlarımızı, doğalgaz altyapımızı, arıtma tesisimizi, su üretim tesisimizi, itfaiye ekibimizi güçlendirerek siz sanayicilerimize; kesintisiz, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte siz değerli sanayicilerimizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu faaliyetleri hep birlikte gerçekleştirdik. Ayrıca Rasim Çağan kardeşimin başkanlığını yaptığı BOSİAD da 10 yıldır çalışmalarıyla bize güç katıyor. Bölgemizde faaliyet gösteren fabrikaların hepsi çok kıymetli. Üretim yapıyorlar, ihracat gerçekleştiriyorlar, istihdam sağlıyorlar ve ülke ekonomisine değer kazandırıyorlar. Değerli sanayicilerimizin hepsini gönülden kutluyor ve alkışlıyorum.”

Hep birlikte büyük işlere imza atmalıyız

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise, en uzun yolculukların atılacak bir adımla başladığını söyleyerek, “1961 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde alınan bir kararla başlayan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin yolculuğu sürekli artan başarı ve yatırımlar ile bugün 60. yılına ulaşmayı başardı. Örnek bir gelecek vizyonu ile bu yolu bizlere açan ve Bursa’da bir sanayi geleneği oluşmasına öncülük eden kıymetli büyüklerimize, onlardan devraldığı bayrağı ileri taşımak için çabalayan tüm yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bursa’nın ve ülkemizin sanayileşerek kalkınmasına kendilerini adamış büyüklerimizin emaneti olan bu köklü ve güçlü yapının, geçen 60 yılda oluşturduğu birikimle aynı çizgide ve aynı istikamette yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bursa’mızın büyümesi ve cazibe merkezi haline gelmesinde sürükleyici bir rol oynayan sanayinin gelecekte de bu rolünü daha güçlü şekilde sürdürebilmesi için bugün hep birlikte çalışmamız ve büyük işlere imza atmamız gerekiyor” diye konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da, kentlerin kaderini belirleyen dönemler olduğunu, 1961 yılında alınan kararla kurulan Bursa OSB’nin de bu noktada önemine işaret etti. Burkay, Bursa bugün 25 milyar dolar ihracata sahipse bunda en büyük payın 1961’de OSB’yi kuran vizyonun ve aklın payı olduğunu dile getirdi. Burkay, “Bizim de çocuklarımıza bırakacağımız güçlü hamlelerimiz olmalı. Bu nedenle katma değeri yüksek üretime yönelmeliyiz. Buna da öncelik edecek olan TEKNOSAB’dır” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine gibi sektörleri barındıran Bursa OSB ile sanayi kenti kimliğini taşıdığını belirterek, tüm dünyanın zor günlerden geçtiği bugünlerde daha iyi günlere ulaşmayı umduklarını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık ise yıllar önce İngiltere ve Amerika’dan sonra Türkiye’de bir ilk olarak Bursa’da OSB’nin kurulduğunu anımsatarak, “Biz zaten Bursa ile gurur duyuyoruz. Bu kadar kriz geçiren bir ülkede bu krizleri başarıyla yönetmesini de takdir ediyoruz. OSB’ler kalkınma stratejilerinin en önemli yapı taşlarıdır” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, Bursa’nın işvereniyle, işçisiyle çalışarak, üreterek ekonomiye değer katan bir şehir olduğunu söyledi. Yavuz Gözgeç, “Bursa, ayrıca TEKNOSAB ile GÖKMEN Uzay Havacılık Eğitim Merkeziyle ve Ar-Ge merkezleriyle bir teknoloji şehri. 2013 yılında 23 olan Ar-Ge merkezi bugün 161’e ulaşmış durumda. 2002 yılında 8 OSB vardı, bugün 17 OSB’miz var. Özellikle yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına Sanayi Bakanlığımızın projelere verdiği destek çok önemli. Bursa’da Türkiye’nin otomobili TOGG’un üretilecek olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 2022 yılı itibariyle 7 milyon metrekareye ulaşan Bursa OSB’nin Türkiye’nin birçok nadide sanayicisini de bünyesine katmış durumda olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, “Türkiye’de bugün 280 bin hektar sanayi bölgesi var. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. Bursa’da da TEKNOSAB gibi yatırımlarla sanayi bölgesi 120 milyon metrekare olacak. Bu alan küçük bir alan. Tabii Bursa’nın da kendine ait kısıtları var. Tarım alanı kısıtı var. Tüm sanayimiz 17 OSB, küçük sanayi siteleri dahil, TOGG dahil Bursa çok büyüyebilen, altyapısı çok iyi bir sanayi kentimiz. İyi bir işveren ve insan kaynağı var. Bunu çok iyi değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bursa, Ankara ve Konya’nın ardından yaklaşık 120 milyon metrekare sanayi alanı ile 3. sırada bir sanayi kentimiz. Nitelik olarak da çok iyi bir kentimiz. Bu niteliğini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından, Bursa OSB’de ilk olarak kurulan ve hala faaliyetlerini sürdüren 10 firmaya ve Bursa OSB’nin kuruluşuna öncelik eden dönemin BTSO Genel Sekreteri Ergun Kağıtçıbaşı’na plaket takdim edildi.

Bu kapsamda, İpeker Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., SKT Yedek Parça ve Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş., Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş., Coats Türkiye İplik Sanayi A.Ş., Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş., Marelli Mako Türkiye Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. plaketlerini aldı.

60. yıl pastasının kesilmesinin ardından ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne alarak katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.