Son Dakika

Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası Bursa Karacabey'de açıldı

EKONOMİ 02.07.2022, 16:49
Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası Bursa Karacabey'de açıldı

Nestlé Health Science, Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasını Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin katılımlarıyla açtı.BURSA (İGFA) - İsviçre merkezli Nestlé, Cumhuriyet tarihinin ilk küresel yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

Sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisinin çok önemli bir adımı olan, Bursa Karacabey’deki üretim tesisinin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve çok sayıda Bakanlık temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Nestlé Türkiye CEO’su Leszek Wacirz ve Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz’ın ev sahipliği yaptığı ve global Nestlé Health Science Yönetim Ekibinin de hazır bulunduğu etkinliğe ayrıca birçok seçkin davetli katıldı.

"NESTLÉ’NİN GLOBAL BİRİKİMİNİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜCÜNÜ TÜRKİYE’YE TAŞIYACAĞIZ"

Açılışta konuşan Nestlé Türkiye CEO’su Leszek Wacirz, Nestlé’nin, dünyanın 186 farklı ülkesinde 150 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 116 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, “Ortak Değer Yaratma” anlayışıyla bireyler ve ailelere, topluluklara ve gezegene fayda sağlayacak çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi. Wacirz Nestlé’nin global birikimini ve bilimsel araştırma gücünü Türkiye’ye taşıyacak adımlarla, yerel hammadde kullanarak üretim yapabileceğimiz yatırımlara öncelik verdiklerini kaydetti.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz ise,  çalışmaları 2 yıl önce başlattıklarını belirterek, "Yerlileşmenin ilk adımı olarak Balıkesir’de sözleşmeli üreticide üretilen enteral beslenme ürünlerini Mart 2021 tarihinde piyasaya sunarak Türkiye’de bu alanda yerlileşen ilk şirket olduk. Bursa Karacabey üretim yerleşkesinde bulunan fabrikamız, Türkiye’de yerli üretim yapmak için enteral beslenme alanına özel inşa edilmiş ilk fabrika olması açısından büyük önem taşıyor.  Yıllık 9 bin ton üretim kapasitesine sahip Nestlé Health Science fabrikası, gelecek yıl gerçekleştirilecek kapasite artışı ile iki kat üretim hacmine ulaşacak. Önümüzdeki yıl toplam 8 farklı ürün grubuna ait 29 enteral beslenme ürünü üretilecek. Böylelikle Nestlé Health Science Türkiye’nin enteral beslenme ürünleri üretiminin yüzde 63’ü Türkiye’de yapılacak. Fabrikamız, üstün teknolojisi ve güçlü alt yapısıyla, Nestlé Health Science’ın ürün geliştirme üssü olmaya aday konumda” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da törende yaptığı konuşmada; Bursa'da yatırımı anlamlı bulduğunu belirterek, ülkenin gerçeklerini, sanayicinin emeğini, emekçiin alın terini ısrarla görmezden geliyorlar ama biz Türkiye'de fabrika yok, üretim yok diyenlere lafla değil icaatlarla cevap verdiklerini söyledi.

https://twitter.com/varank/status/1543202626778677249

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, "Artık herkes tarımın ve tarımdan dolayı da gıda sektörünün stratejik olduğunu, vazgeçilmez olduğunu, buraların mutlak surette desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eder hale geldi" dedi.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:30
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31