Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası Bursa Karacabey'de açıldı

Nestlé Health Science, Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasını Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin katılımlarıyla açtı.BURSA (İGFA) - İsviçre merkezli Nestlé, Cumhuriyet tarihinin ilk küresel yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

Sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisinin çok önemli bir adımı olan, Bursa Karacabey’deki üretim tesisinin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve çok sayıda Bakanlık temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Nestlé Türkiye CEO’su Leszek Wacirz ve Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz’ın ev sahipliği yaptığı ve global Nestlé Health Science Yönetim Ekibinin de hazır bulunduğu etkinliğe ayrıca birçok seçkin davetli katıldı.

"NESTLÉ’NİN GLOBAL BİRİKİMİNİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜCÜNÜ TÜRKİYE’YE TAŞIYACAĞIZ"

Açılışta konuşan Nestlé Türkiye CEO’su Leszek Wacirz, Nestlé’nin, dünyanın 186 farklı ülkesinde 150 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 116 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, “Ortak Değer Yaratma” anlayışıyla bireyler ve ailelere, topluluklara ve gezegene fayda sağlayacak çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi. Wacirz Nestlé’nin global birikimini ve bilimsel araştırma gücünü Türkiye’ye taşıyacak adımlarla, yerel hammadde kullanarak üretim yapabileceğimiz yatırımlara öncelik verdiklerini kaydetti.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz ise, çalışmaları 2 yıl önce başlattıklarını belirterek, "Yerlileşmenin ilk adımı olarak Balıkesir’de sözleşmeli üreticide üretilen enteral beslenme ürünlerini Mart 2021 tarihinde piyasaya sunarak Türkiye’de bu alanda yerlileşen ilk şirket olduk. Bursa Karacabey üretim yerleşkesinde bulunan fabrikamız, Türkiye’de yerli üretim yapmak için enteral beslenme alanına özel inşa edilmiş ilk fabrika olması açısından büyük önem taşıyor. Yıllık 9 bin ton üretim kapasitesine sahip Nestlé Health Science fabrikası, gelecek yıl gerçekleştirilecek kapasite artışı ile iki kat üretim hacmine ulaşacak. Önümüzdeki yıl toplam 8 farklı ürün grubuna ait 29 enteral beslenme ürünü üretilecek. Böylelikle Nestlé Health Science Türkiye’nin enteral beslenme ürünleri üretiminin yüzde 63’ü Türkiye’de yapılacak. Fabrikamız, üstün teknolojisi ve güçlü alt yapısıyla, Nestlé Health Science’ın ürün geliştirme üssü olmaya aday konumda” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da törende yaptığı konuşmada; Bursa'da yatırımı anlamlı bulduğunu belirterek, ülkenin gerçeklerini, sanayicinin emeğini, emekçiin alın terini ısrarla görmezden geliyorlar ama biz Türkiye'de fabrika yok, üretim yok diyenlere lafla değil icaatlarla cevap verdiklerini söyledi.

https://twitter.com/varank/status/1543202626778677249

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, "Artık herkes tarımın ve tarımdan dolayı da gıda sektörünün stratejik olduğunu, vazgeçilmez olduğunu, buraların mutlak surette desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eder hale geldi" dedi.